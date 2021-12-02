Для расчета средней цены можно указать периоды H1 и D1. Например, средняя цена D1 позволяет отслеживать, находится ли цена определенного финансового инструмента выше или ниже средней цены. То же самое с H1, который намного быстрее указывает на разворот ценового тренда.

Индикатор имеет всего три расчетных входных параметра:

input string _symbolName = "0" ; input ENUM_USE_SMA _useSMA =HOUR_SMA; input ENUM_APPLIED_PRICE _appliedPrice = PRICE_WEIGHTED ;

Символ для расчетов; Период времени, за который рассчитывается средняя цена; Примененная цена.