Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Price period SMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1910
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Для расчета средней цены можно указать периоды H1 и D1. Например, средняя цена D1 позволяет отслеживать, находится ли цена определенного финансового инструмента выше или ниже средней цены. То же самое с H1, который намного быстрее указывает на разворот ценового тренда.
Индикатор имеет всего три расчетных входных параметра:
input string _symbolName ="0"; // Symbol, 0 = take a symbol from the chart input ENUM_USE_SMA _useSMA =HOUR_SMA; // Use moving average input ENUM_APPLIED_PRICE _appliedPrice =PRICE_WEIGHTED; // Price
- Символ для расчетов;
- Период времени, за который рассчитывается средняя цена;
- Примененная цена.
Рекомендуется использовать с M1 по M30, M1 - самая информативная шкала времени.
Также можно сравнивать разные финансовые инструменты на одном ценовом графике.
Например, EURUSD и USDCAD, M15 .
Индикатор также позволяет видеть уровни сопротивления / поддержки средней дневной цены.
Упрощённая стратегия по пользовательскому индикатору 'Two MAOnRSI'Two MAOnRSI
Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) сглаженные при помощи iMA (Moving Average, MA) в одном подокне
Индикатор без индикаторных буферов - просто две линии на постоянном расстоянии от ценыHLine Greed
Горизонтальная сетка вверх с заданным шагом