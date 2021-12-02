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Индикаторы

Price period SMA - индикатор для MetaTrader 5

Lilita Bogachkova
Lilita Bogachkova

Lilita Bogachkova

16 кодов 26 тем 2014 комментариев
Просмотров:
1910
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Для расчета средней цены можно указать периоды H1 и D1. Например, средняя цена D1 позволяет отслеживать, находится ли цена определенного финансового инструмента выше или ниже средней цены. То же самое с H1, который намного быстрее указывает на разворот ценового тренда.

Индикатор имеет всего три расчетных входных параметра:

input string               _symbolName    ="0";             // Symbol, 0 = take a symbol from the chart
input ENUM_USE_SMA         _useSMA        =HOUR_SMA;        // Use moving average
input ENUM_APPLIED_PRICE   _appliedPrice  =PRICE_WEIGHTED;  // Price

  1. Символ для расчетов;
  2. Период времени, за который рассчитывается средняя цена;
  3. Примененная цена.

Рекомендуется использовать с M1 по M30, M1 - самая информативная шкала времени.
 AUDUSDM1

Также можно сравнивать разные финансовые инструменты на одном ценовом графике. 
Например, EURUSD и USDCAD, M15 .
EURUSDM15

Индикатор также позволяет видеть уровни сопротивления / поддержки средней дневной цены.
NZDUSDM1

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