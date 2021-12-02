Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору Two MAOnRSI, который создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. Поиск сигнала только в момент рождения нового бара и торговля ведётся постоянным лотом. В рынке всегда не более одной позиции. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга, а закрытие позиций производится при появлении противоположного сигнала.

Торговые сигналы:

Пересечение линий индикатора сверху-вниз или снизу вверх. Пример сигналов:





Рис. 1. Two MAOnRSI Simple EA





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')





Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный.

Additional features: