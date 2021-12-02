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Советники

Two MAOnRSI Simple EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1870
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору Two MAOnRSI, который создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. Поиск сигнала только в момент рождения нового бара и торговля ведётся постоянным лотом. В рынке всегда не более одной позиции. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга, а закрытие позиций производится при появлении противоположного сигнала. 

Торговые сигналы:

Пересечение линий индикатора сверху-вниз или снизу вверх. Пример сигналов:

    Two MAOnRSI Simple EA

    Рис. 1. Two MAOnRSI Simple EA


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')


    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

    Position size management (lot calculation)

    Стартовый лот может быть только постоянный.

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

      Two MAOnRSI Two MAOnRSI

      Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) сглаженные при помощи iMA (Moving Average, MA) в одном подокне

      Trailing Highest and Lowest position 2 Trailing Highest and Lowest position 2

      Советник-утилита: на текущем символе применяет трейлинг к самой высокой и самой низкой позиции (тип позиции теперь настраивается)

      Price period SMA Price period SMA

      Индикатор рассчитывает среднюю цену за указанный период.

      Dynamic High and Low Dynamic High and Low

      Индикатор без индикаторных буферов - просто две линии на постоянном расстоянии от цены