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Two MAOnRSI Simple EA - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник работает по пользовательскому индикатору Two MAOnRSI, который создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. Поиск сигнала только в момент рождения нового бара и торговля ведётся постоянным лотом. В рынке всегда не более одной позиции. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга, а закрытие позиций производится при появлении противоположного сигнала.
Торговые сигналы:
Пересечение линий индикатора сверху-вниз или снизу вверх. Пример сигналов:
Рис. 1. Two MAOnRSI Simple EA
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора
Position size management (lot calculation)
Стартовый лот может быть только постоянный.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) сглаженные при помощи iMA (Moving Average, MA) в одном подокнеTrailing Highest and Lowest position 2
Советник-утилита: на текущем символе применяет трейлинг к самой высокой и самой низкой позиции (тип позиции теперь настраивается)
Индикатор рассчитывает среднюю цену за указанный период.Dynamic High and Low
Индикатор без индикаторных буферов - просто две линии на постоянном расстоянии от цены