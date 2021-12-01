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Two MAOnRSI - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Сгладить индикатор RSI при помощи MA:
Рис. 1. Two MAOnRSI
Trailing Highest and Lowest position 2
Советник-утилита: на текущем символе применяет трейлинг к самой высокой и самой низкой позиции (тип позиции теперь настраивается)AO and bar type Arrow
Сравнение цвета столбика 'Awesome Oscillator' и типи бара
Two MAOnRSI Simple EA
Упрощённая стратегия по пользовательскому индикатору 'Two MAOnRSI'Price period SMA
Индикатор рассчитывает среднюю цену за указанный период.