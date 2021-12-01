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Индикаторы

Two MAOnRSI - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2128
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Сгладить индикатор RSI при помощи MA:

Two MAOnRSI

Рис. 1. Two MAOnRSI

    Trailing Highest and Lowest position 2 Trailing Highest and Lowest position 2

    Советник-утилита: на текущем символе применяет трейлинг к самой высокой и самой низкой позиции (тип позиции теперь настраивается)

    AO and bar type Arrow AO and bar type Arrow

    Сравнение цвета столбика 'Awesome Oscillator' и типи бара

    Two MAOnRSI Simple EA Two MAOnRSI Simple EA

    Упрощённая стратегия по пользовательскому индикатору 'Two MAOnRSI'

    Price period SMA Price period SMA

    Индикатор рассчитывает среднюю цену за указанный период.