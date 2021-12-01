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Trailing Highest and Lowest position 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Описание утилиты
Развитие первой версии Trailing Highest and Lowest position.
Советник работает символу графика, при этому Magic не учитывается. В зависимости от параметра 'Trade mode:' ищем
- 'Allowed only BUY positions' - самую высокую BUY и самую низкую BUY
- 'Allowed only SELL positions' - самую высокую SELL и самую низкую SELL
- 'Allowed BUY and SELL positions' - самую высокую BUY и самую низкую SELL (аналог первой версии)
Если такая позиция найдена, то советник копирует Mqgic этой позиции и проводит попытку применить трейлинг. Нужно понимать, что если ситуация на рынке измениться, то советник может найти другую позиции и работать уже с ней.
Трейлинг может проверяться как на каждом тике (режим 'внутри бара'), так и в режиме 'только в момент рождения нового бара'. В режиме 'только в момент рождения нового бара' учитывается рабочий таймфрейм заданный в 'Working timeframe'.
Рис. 1. Trailing Highest and Lowest position 2
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Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) сглаженные при помощи iMA (Moving Average, MA) в одном подокнеTwo MAOnRSI Simple EA
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