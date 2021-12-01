Описание утилиты

Развитие первой версии Trailing Highest and Lowest position.

Советник работает символу графика, при этому Magic не учитывается. В зависимости от параметра 'Trade mode:' ищем

'Allowed only BUY positions ' - самую высокую BUY и самую низкую BUY

' - самую высокую BUY и самую низкую BUY ' Allowed only SELL positions ' - самую высокую SELL и самую низкую SELL

' - самую высокую SELL и самую низкую SELL 'Allowed BUY and SELL positions' - самую высокую BUY и самую низкую SELL (аналог первой версии)

Если такая позиция найдена, то советник копирует Mqgic этой позиции и проводит попытку применить трейлинг. Нужно понимать, что если ситуация на рынке измениться, то советник может найти другую позиции и работать уже с ней.

Трейлинг может проверяться как на каждом тике (режим 'внутри бара'), так и в режиме 'только в момент рождения нового бара'. В режиме 'только в момент рождения нового бара' учитывается рабочий таймфрейм заданный в 'Working timeframe'.





Рис. 1. Trailing Highest and Lowest position 2



