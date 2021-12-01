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Trailing Highest and Lowest position 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1844
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Описание утилиты

Развитие первой версии Trailing Highest and Lowest position.

Советник работает символу графика, при этому Magic не учитывается. В зависимости от параметра 'Trade mode:' ищем

  • 'Allowed only BUY positions' - самую высокую BUY и самую низкую BUY
  • 'Allowed only SELL positions' - самую высокую SELL и самую низкую SELL
  • 'Allowed BUY and SELL positions' - самую высокую BUY и самую низкую SELL (аналог первой версии)

Если такая позиция найдена, то советник копирует Mqgic этой позиции и проводит попытку применить трейлинг. Нужно понимать, что если ситуация на рынке измениться, то советник может найти другую позиции и работать уже с ней.

Трейлинг может проверяться как на каждом тике (режим 'внутри бара'), так и в режиме 'только в момент рождения нового бара'. В режиме 'только в момент рождения нового бара' учитывается рабочий таймфрейм заданный в 'Working timeframe'.

Trailing Highest and Lowest position 2

Рис. 1. Trailing Highest and Lowest position 2


    AO and bar type Arrow AO and bar type Arrow

    Сравнение цвета столбика 'Awesome Oscillator' и типи бара

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