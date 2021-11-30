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AO and bar type Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Если цвет гистограммы и тип бара совпадают - тогда на графике ставим значок.
Рис. 1. AO and bar type Arrow
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Советник позволяет в промоделировать исполнение сделок, совершенных другим экспертом, и сохраненных в csv-файл. Это может пригодиться для проверки результатов торговой стратегии на другом сервере.
Trailing Highest and Lowest position 2
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Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) сглаженные при помощи iMA (Moving Average, MA) в одном подокне