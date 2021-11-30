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Индикаторы

AO and bar type Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2131
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Если цвет гистограммы и тип бара совпадают - тогда на графике ставим значок.

AO and bar type Arrow

Рис. 1. AO and bar type Arrow


    iWPR EA and Filter iWPR EA and Filter

    Стратегия по индикатору iWPR (Williams’ Percent Range, %R) плюс фильтр в виде пользовательского индикатора MA Color N Bars

    Simple History Receiver Simple History Receiver

    Советник позволяет в промоделировать исполнение сделок, совершенных другим экспертом, и сохраненных в csv-файл. Это может пригодиться для проверки результатов торговой стратегии на другом сервере.

    Trailing Highest and Lowest position 2 Trailing Highest and Lowest position 2

    Советник-утилита: на текущем символе применяет трейлинг к самой высокой и самой низкой позиции (тип позиции теперь настраивается)

    Two MAOnRSI Two MAOnRSI

    Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) сглаженные при помощи iMA (Moving Average, MA) в одном подокне