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Trailing Highest and Lowest position - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1598
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Описание утилиты

Советник работает символу графика, при этому Magic не учитывается. Ищется самая высокая позиция BUY и самая низкая позиция SELL. Если такая позиция найдена, то советник копирует Mqgic этой позиции и проводит попытку применить трейлинг. Нужно понимать, что если ситуация на рынке измениться, то советник может найти другую позиции и работать уже с ней.

Трейлинг может проверяться как на каждом тике (режим 'внутри бара'), так и в режиме 'только в момент рождения нового бара'. В режиме 'только в момент рождения нового бара' учитывается рабочий таймфрейм заданный в 'Working timeframe'.

Trailing Highest and Lowest position

Рис. 1. Trailing Highest and Lowest position


Ichimoku Tenkan Kijun Intersection Ichimoku Tenkan Kijun Intersection

Индикатор ищет пересечения Tenkan и Kijun индикатора 'Ichimoku'

Flexible Fractal Flexible Fractal

Фрактал с настраиваемым количеством баров справа и слева

Flexible Fractal Channel Flexible Fractal Channel

Канал на базе индикатора 'Flexible Fractal'

Simple History Receiver Simple History Receiver

Советник позволяет в промоделировать исполнение сделок, совершенных другим экспертом, и сохраненных в csv-файл. Это может пригодиться для проверки результатов торговой стратегии на другом сервере.