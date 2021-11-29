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Trailing Highest and Lowest position - эксперт для MetaTrader 5
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Описание утилиты
Советник работает символу графика, при этому Magic не учитывается. Ищется самая высокая позиция BUY и самая низкая позиция SELL. Если такая позиция найдена, то советник копирует Mqgic этой позиции и проводит попытку применить трейлинг. Нужно понимать, что если ситуация на рынке измениться, то советник может найти другую позиции и работать уже с ней.
Трейлинг может проверяться как на каждом тике (режим 'внутри бара'), так и в режиме 'только в момент рождения нового бара'. В режиме 'только в момент рождения нового бара' учитывается рабочий таймфрейм заданный в 'Working timeframe'.
Рис. 1. Trailing Highest and Lowest position
Индикатор ищет пересечения Tenkan и Kijun индикатора 'Ichimoku'Flexible Fractal
Фрактал с настраиваемым количеством баров справа и слева
Канал на базе индикатора 'Flexible Fractal'Simple History Receiver
Советник позволяет в промоделировать исполнение сделок, совершенных другим экспертом, и сохраненных в csv-файл. Это может пригодиться для проверки результатов торговой стратегии на другом сервере.