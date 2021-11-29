Описание утилиты

Советник работает символу графика, при этому Magic не учитывается. Ищется самая высокая позиция BUY и самая низкая позиция SELL. Если такая позиция найдена, то советник копирует Mqgic этой позиции и проводит попытку применить трейлинг. Нужно понимать, что если ситуация на рынке измениться, то советник может найти другую позиции и работать уже с ней.

Трейлинг может проверяться как на каждом тике (режим 'внутри бара'), так и в режиме 'только в момент рождения нового бара'. В режиме 'только в момент рождения нового бара' учитывается рабочий таймфрейм заданный в 'Working timeframe'.

Рис. 1. Trailing Highest and Lowest position



