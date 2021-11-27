Ichimoku Tenkan Kijun Intersection

Простая стратегия - в рынке всегда одна позиция BUY и одна позиция SELl

Фрактал с настраиваемым количеством баров справа и слева

Советник-утилита: на текущем символе применяет трейлинг к самой высокой позиции BUY и самой низкой позиции SELL

Канал на базе индикатора 'Flexible Fractal'