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Ichimoku Tenkan Kijun Intersection - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить на графике, при помощи стрелочек, моменты пересечения линий 'Tenkan-sen' и 'Kijun-sen' индикатора 'Ichimoku'.
Рис. 1. Ichimoku Tenkan Kijun Intersection (индикатор 'Ichimoku' добавлен вручную для наглядности)
Flexible Fractal
Фрактал с настраиваемым количеством баров справа и слеваVery simple Always Two positions
Простая стратегия - в рынке всегда одна позиция BUY и одна позиция SELl
Trailing Highest and Lowest position
Советник-утилита: на текущем символе применяет трейлинг к самой высокой позиции BUY и самой низкой позиции SELLFlexible Fractal Channel
Канал на базе индикатора 'Flexible Fractal'