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Индикаторы

Ichimoku Tenkan Kijun Intersection - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3082
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отобразить на графике, при помощи стрелочек, моменты пересечения линий 'Tenkan-sen' и 'Kijun-sen' индикатора 'Ichimoku'. 

Ichimoku Tenkan Kijun Intersection

Рис. 1. Ichimoku Tenkan Kijun Intersection (индикатор 'Ichimoku' добавлен вручную для наглядности)

    Flexible Fractal Flexible Fractal

    Фрактал с настраиваемым количеством баров справа и слева

    Very simple Always Two positions Very simple Always Two positions

    Простая стратегия - в рынке всегда одна позиция BUY и одна позиция SELl

    Trailing Highest and Lowest position Trailing Highest and Lowest position

    Советник-утилита: на текущем символе применяет трейлинг к самой высокой позиции BUY и самой низкой позиции SELL

    Flexible Fractal Channel Flexible Fractal Channel

    Канал на базе индикатора 'Flexible Fractal'