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Индикаторы

Flexible Fractal Channel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2929
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Канал по пользовательскому индикатору Flexible Fractal

Flexible Fractal Channel

Рис. 1. Flexible Fractal Channel

Особенность:

Индикатор не рисует на нескольких последних барах.


Trailing Highest and Lowest position Trailing Highest and Lowest position

Советник-утилита: на текущем символе применяет трейлинг к самой высокой позиции BUY и самой низкой позиции SELL

Ichimoku Tenkan Kijun Intersection Ichimoku Tenkan Kijun Intersection

Индикатор ищет пересечения Tenkan и Kijun индикатора 'Ichimoku'

Simple History Receiver Simple History Receiver

Советник позволяет в промоделировать исполнение сделок, совершенных другим экспертом, и сохраненных в csv-файл. Это может пригодиться для проверки результатов торговой стратегии на другом сервере.

iWPR EA and Filter iWPR EA and Filter

Стратегия по индикатору iWPR (Williams’ Percent Range, %R) плюс фильтр в виде пользовательского индикатора MA Color N Bars