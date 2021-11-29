Flexible Fractal Channel

Советник-утилита: на текущем символе применяет трейлинг к самой высокой позиции BUY и самой низкой позиции SELL

Советник позволяет в промоделировать исполнение сделок, совершенных другим экспертом, и сохраненных в csv-файл. Это может пригодиться для проверки результатов торговой стратегии на другом сервере.

Стратегия по индикатору iWPR (Williams’ Percent Range, %R) плюс фильтр в виде пользовательского индикатора MA Color N Bars