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Flexible Fractal Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Канал по пользовательскому индикатору Flexible Fractal
Рис. 1. Flexible Fractal Channel
Особенность:
Индикатор не рисует на нескольких последних барах.
Trailing Highest and Lowest position
Советник-утилита: на текущем символе применяет трейлинг к самой высокой позиции BUY и самой низкой позиции SELLIchimoku Tenkan Kijun Intersection
Индикатор ищет пересечения Tenkan и Kijun индикатора 'Ichimoku'
Simple History Receiver
Советник позволяет в промоделировать исполнение сделок, совершенных другим экспертом, и сохраненных в csv-файл. Это может пригодиться для проверки результатов торговой стратегии на другом сервере.iWPR EA and Filter
Стратегия по индикатору iWPR (Williams’ Percent Range, %R) плюс фильтр в виде пользовательского индикатора MA Color N Bars