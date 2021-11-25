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Very simple Always Two positions - эксперт для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Этот вырос из просьбы как написать советника, который держим в рынке всегда две позиции.
Рис. 1. Very simple Always Two positions
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