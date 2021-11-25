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Советники

Very simple Always Two positions - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2935
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Этот вырос из просьбы как написать советника, который держим в рынке всегда две позиции.

Very simple Always Two positions

Рис. 1. Very simple Always Two positions


KDJ Custom Smoothing KDJ Custom Smoothing

Индикатор 'KDJ', с дополнительным сглаживанием всех линий

The Hurst Coefficient Indicator The Hurst Coefficient Indicator

"The Hurst Coefficient" индикатор был опубликован John Ehlers в "Cycle Analytics For Traders", ст.67-68.

Flexible Fractal Flexible Fractal

Фрактал с настраиваемым количеством баров справа и слева

Ichimoku Tenkan Kijun Intersection Ichimoku Tenkan Kijun Intersection

Индикатор ищет пересечения Tenkan и Kijun индикатора 'Ichimoku'