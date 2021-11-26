Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Flexible Fractal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2952
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Фракталы с изменяемыми "крыльями":
Рис. 1. Flexible Fractal
Если активировать 'Do not redraw' - то индикатор не будет перерисовывать последний фрактал.
Особенность:
Как и в стандартном индикаторе текущий бар сравнивается с барами стоящими справа на графике строго - текущий бар должен быть выше (для верхнего фрактала) или ниже (для нижнего фрактала), если же он равен - тогда фрактал не рисуется. А вот сравнение текущего бара с барами стоящими слева на графике не строгое - допускается сравнение '>=' и '<='. На рисунке ниже это показано:
Рис. 2. Flexible Fractal
Простая стратегия - в рынке всегда одна позиция BUY и одна позиция SELlKDJ Custom Smoothing
Индикатор 'KDJ', с дополнительным сглаживанием всех линий
Индикатор ищет пересечения Tenkan и Kijun индикатора 'Ichimoku'Trailing Highest and Lowest position
Советник-утилита: на текущем символе применяет трейлинг к самой высокой позиции BUY и самой низкой позиции SELL