Идея индикатора

Фракталы с изменяемыми "крыльями":

Рис. 1. Flexible Fractal



Если активировать 'Do not redraw' - то индикатор не будет перерисовывать последний фрактал.

Особенность:

Как и в стандартном индикаторе текущий бар сравнивается с барами стоящими справа на графике строго - текущий бар должен быть выше (для верхнего фрактала) или ниже (для нижнего фрактала), если же он равен - тогда фрактал не рисуется. А вот сравнение текущего бара с барами стоящими слева на графике не строгое - допускается сравнение '>=' и '<='. На рисунке ниже это показано:

Рис. 2. Flexible Fractal