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Индикаторы

Flexible Fractal - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2952
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Фракталы с изменяемыми "крыльями":

Flexible Fractal

Рис. 1. Flexible Fractal

Если активировать 'Do not redraw' - то индикатор не будет перерисовывать последний фрактал.

Особенность:

Как и в стандартном индикаторе текущий бар сравнивается с барами стоящими справа на графике строго - текущий бар должен быть выше (для верхнего фрактала) или ниже (для нижнего фрактала), если же он равен - тогда фрактал не рисуется. А вот сравнение текущего бара с барами стоящими слева на графике не строгое - допускается сравнение '>=' и '<='. На рисунке ниже это показано:

Рис. 2. Flexible Fractal

    Very simple Always Two positions Very simple Always Two positions

    Простая стратегия - в рынке всегда одна позиция BUY и одна позиция SELl

    KDJ Custom Smoothing KDJ Custom Smoothing

    Индикатор 'KDJ', с дополнительным сглаживанием всех линий

    Ichimoku Tenkan Kijun Intersection Ichimoku Tenkan Kijun Intersection

    Индикатор ищет пересечения Tenkan и Kijun индикатора 'Ichimoku'

    Trailing Highest and Lowest position Trailing Highest and Lowest position

    Советник-утилита: на текущем символе применяет трейлинг к самой высокой позиции BUY и самой низкой позиции SELL