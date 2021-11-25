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KDJ Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор 'KDJ' - это по сути Stochastic с дополнительной линией 'J'. Линия 'J' содержит отклонение 'D' от 'K'. Дополнительно в данной версии введены параметры сглаживания всех линий.
Рис. 1. KDJ Custom Smoothing
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