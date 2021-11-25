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Индикаторы

KDJ Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1841
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор 'KDJ' - это по сути Stochastic с дополнительной линией 'J'. Линия 'J' содержит отклонение 'D' от 'K'. Дополнительно в данной версии введены параметры  сглаживания всех линий.

KDJ Custom Smoothing

Рис. 1. KDJ Custom Smoothing


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