Идея индикатора

Индикатор 'KDJ' - это по сути Stochastic с дополнительной линией 'J'. Линия 'J' содержит отклонение 'D' от 'K'. Дополнительно в данной версии введены параметры сглаживания всех линий.





Рис. 1. KDJ Custom Smoothing



