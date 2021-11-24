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The Hurst Coefficient Indicator - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
- Просмотров:
- 2345
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- Опубликован:
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Это индикатор, который показывает, находится ли акция в восходящем или нисходящем тренде. Покупайте, когда линия индикатора зеленая, и продавайте, когда она красная.
Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!
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