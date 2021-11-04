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Советники

Trend Bot - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
10053
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник открывает две встречные позиции buy и sell начальным лотом Lot1

Ставит им SL и TP в пунктах

Далее если закрывается позиция по TP то открывает новую в том же направлении но с лотом Lot2

Если позиция закрывается по SL то открывается новая в том же направлении с лотом Lot1

Если позиция с лотом Lot2 закрывается то советник открывает в ее направлении новую, но с лотом Lot1


Советник больше подойдет для сбора ребейтов так как прибыль его не велика, но сделок открывает достаточно много. 



    Тунгуска - советник работающий по принципу набора баллов Тунгуска - советник работающий по принципу набора баллов

    Советник набирает баллы за наличие на графике различных благоприятных моментов для открытия сделки . При достижении критического балла сделка открывается. Закрытие идет по стоп лоссу или тейк профиту. Советник оптимизирован под валюту GOLD период М15 за последние 10 лет. При наборе баллов учитывается веер скользящих средних, его узкость, пробой вершин и низин, наличие дивергенции, пробой скользящих средних, возможность построения фибо сетки, а также размер пробойной свечи и ее объем.

    cm H V levels cm H V levels

    Скрипт производит вертикальную и горизонтальную разметку графика цены по заданным параметрам.

    Correlation Calculator Panel Correlation Calculator Panel

    "Correlation Calculator Panel" - индикатор-панель корреляции валют.

    MA Speed MA Speed

    Индикатор скорости Скользящего Среднего