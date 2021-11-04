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Trend Bot - эксперт для MetaTrader 4
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Советник открывает две встречные позиции buy и sell начальным лотом Lot1
Ставит им SL и TP в пунктах
Далее если закрывается позиция по TP то открывает новую в том же направлении но с лотом Lot2
Если позиция закрывается по SL то открывается новая в том же направлении с лотом Lot1
Если позиция с лотом Lot2 закрывается то советник открывает в ее направлении новую, но с лотом Lot1
Советник больше подойдет для сбора ребейтов так как прибыль его не велика, но сделок открывает достаточно много.
Советник набирает баллы за наличие на графике различных благоприятных моментов для открытия сделки . При достижении критического балла сделка открывается. Закрытие идет по стоп лоссу или тейк профиту. Советник оптимизирован под валюту GOLD период М15 за последние 10 лет. При наборе баллов учитывается веер скользящих средних, его узкость, пробой вершин и низин, наличие дивергенции, пробой скользящих средних, возможность построения фибо сетки, а также размер пробойной свечи и ее объем.cm H V levels
Скрипт производит вертикальную и горизонтальную разметку графика цены по заданным параметрам.
"Correlation Calculator Panel" - индикатор-панель корреляции валют.MA Speed
Индикатор скорости Скользящего Среднего