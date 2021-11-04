Советник открывает две встречные позиции buy и sell начальным лотом Lot1

Ставит им SL и TP в пунктах

Далее если закрывается позиция по TP то открывает новую в том же направлении но с лотом Lot2

Если позиция закрывается по SL то открывается новая в том же направлении с лотом Lot1

Если позиция с лотом Lot2 закрывается то советник открывает в ее направлении новую, но с лотом Lot1





Советник больше подойдет для сбора ребейтов так как прибыль его не велика, но сделок открывает достаточно много.







