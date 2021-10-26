CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

iRSI Open Close Multisymbol - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1741
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный советник - это  iRSI Open Close 

iRSI Open Close Multisymbol

только в мультисимвольном варианте. Символы задаются в 'Symbols' и главное условие - символы должны разделяться знаком ';'.

Как инсталлировать этот советник:

  • в папке для экспертов создайте папку 'iRSI Open Close Multisymbol' - должен получиться вот такой путь: [data folder]5\MQL5\Experts\iRSI Open Close Multisymbol\
  • в эту новую поместите три файла: 
    • 'iRSI Open Close Multisymbol.mq5' - сам эксперт
    • 'TradingEngine4.mqh' - торговый движок
    • 'TradingEngineEnums.mqh' - служебный файл


iRVI Two Timeframes iRVI Two Timeframes

Стратегия на индикаторах iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - индикаторы на двух разных таймфреймах

iStochastic EA Rule iStochastic EA Rule

Стратегия на двух сигналах индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)

Free Margin Close All FIFO Free Margin Close All FIFO

Советник отслеживает показатель 'Free Margin' и закрывает позиции по правилу FIFO

The Hilbert Oscillator Indicator The Hilbert Oscillator Indicator

"The Hilbert Oscillator Indicator" разработан John Ehlers и опубликован в "Rocket Science For Traders", pg.90-91