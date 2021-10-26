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iRSI Open Close Multisymbol - эксперт для MetaTrader 5
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Данный советник - это iRSI Open Close
только в мультисимвольном варианте. Символы задаются в 'Symbols' и главное условие - символы должны разделяться знаком ';'.
Как инсталлировать этот советник:
- в папке для экспертов создайте папку 'iRSI Open Close Multisymbol' - должен получиться вот такой путь: [data folder]5\MQL5\Experts\iRSI Open Close Multisymbol\
- в эту новую поместите три файла:
- 'iRSI Open Close Multisymbol.mq5' - сам эксперт
- 'TradingEngine4.mqh' - торговый движок
- 'TradingEngineEnums.mqh' - служебный файл
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