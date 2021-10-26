Данный советник - это iRSI Open Close





только в мультисимвольном варианте. Символы задаются в 'Symbols' и главное условие - символы должны разделяться знаком ';'.

Как инсталлировать этот советник:

в папке для экспертов создайте папку ' iRSI Open Close Multisymbol ' - должен получиться вот такой путь: [data folder]5\MQL5\Experts\ iRSI Open Close Multisymbol \

' - должен получиться вот такой путь: [data folder]5\MQL5\Experts\ \ в эту новую поместите три файла:

'iRSI Open Close Multisymbol.mq5' - сам эксперт



'TradingEngine4.mqh' - торговый движок



'TradingEngineEnums.mqh' - служебный файл



