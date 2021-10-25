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iStochastic EA Rule - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Используется два сигнала: пересечение линий индикатора и пересечении 'main' линии и уровня. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот таймфрейм можно оптимизировать для выбора наилучшего таймфрейма. Советник проверяет сигналы только на новом баре и не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие производится противоположным сигналом.
Торговые сигналы:
Пример двух сигналов: пересечение линий индикатора и пересечении линии 'main' и уровня:
Рис. 1. iStochastic EA Rule, два сигнала для BUY
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
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