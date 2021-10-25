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iStochastic EA Rule - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1767
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая стратегия

Советник по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Используется два сигнала: пересечение линий индикатора и пересечении 'main' линии и уровня. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот таймфрейм можно оптимизировать для выбора наилучшего таймфрейма. Советник проверяет сигналы только на новом баре и не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие производится противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

Пример двух сигналов: пересечение линий индикатора и пересечении линии 'main' и уровня:

iStochastic EA Rule

Рис. 1. iStochastic EA Rule, два сигнала для BUY


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.

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