Торговая стратегия

Советник по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Используется два сигнала: пересечение линий индикатора и пересечении 'main' линии и уровня. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот таймфрейм можно оптимизировать для выбора наилучшего таймфрейма. Советник проверяет сигналы только на новом баре и не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие производится противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

Пример двух сигналов: пересечение линий индикатора и пересечении линии 'main' и уровня:





Рис. 1. iStochastic EA Rule, два сигнала для BUY





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features: