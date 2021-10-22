Торговая стратегия

На заданном таймфрейме 'Working timeframe' создаётся канал из двух iMA (Moving Average, MA) - верхний индикатор рассчитан по цене PRICE_HIGH, а нижний - по цене PRICE_LOW. В рынке всегда только одна позиция. Сигнал на открытие позиции BUY: бар бычий и он закрылся выше индикатора MA_HIGH. Сигнал на открытие позиции SELL: бар медвежий и он закрылся ниже индикатора MA_LOW. Перед открытием позиции сначала закрывается противоположная позиция - таким образом советник работает без Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга.





Рис. 1. Two iMA High Low Simple

Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.



