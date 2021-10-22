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Two iMA High Low Simple - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
На заданном таймфрейме 'Working timeframe' создаётся канал из двух iMA (Moving Average, MA) - верхний индикатор рассчитан по цене PRICE_HIGH, а нижний - по цене PRICE_LOW. В рынке всегда только одна позиция. Сигнал на открытие позиции BUY: бар бычий и он закрылся выше индикатора MA_HIGH. Сигнал на открытие позиции SELL: бар медвежий и он закрылся ниже индикатора MA_LOW. Перед открытием позиции сначала закрывается противоположная позиция - таким образом советник работает без Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга.
Рис. 1. Two iMA High Low Simple
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
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