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Индикаторы

MA VShift - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1723
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Описание

Стандартный индикатор iMA (Moving Average, MA) нельзя сместить по вертикале - можно только задать уровень. Этот уровень будет виден на графике, но этот уровень не отображается в окне данных. 

Индикатор 'MA VShift' же напротив, смещается по вертикале полностью и в окне данных отображается его смещенное значение:

MA VShift

Рис. 1. MA VShift и нанесенный вручную индикатор iMA для наглядности


Colour line GEP Colour line GEP

Утилита: При открытии рынка - ловим GEP

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