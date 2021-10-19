Описание

Стандартный индикатор iMA (Moving Average, MA) нельзя сместить по вертикале - можно только задать уровень. Этот уровень будет виден на графике, но этот уровень не отображается в окне данных.

Индикатор 'MA VShift' же напротив, смещается по вертикале полностью и в окне данных отображается его смещенное значение:

Рис. 1. MA VShift и нанесенный вручную индикатор iMA для наглядности



