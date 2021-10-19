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MA VShift - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Стандартный индикатор iMA (Moving Average, MA) нельзя сместить по вертикале - можно только задать уровень. Этот уровень будет виден на графике, но этот уровень не отображается в окне данных.
Индикатор 'MA VShift' же напротив, смещается по вертикале полностью и в окне данных отображается его смещенное значение:
Рис. 1. MA VShift и нанесенный вручную индикатор iMA для наглядности
Утилита: При открытии рынка - ловим GEPiRSI Open Close
Простая стратегия на индикаторе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - сигналы при входе в зону перекупленности (или перепроданности). Автоматическое закрытие противоположных позиций.
Советник торгует по графическому объекту Линии Фибоначчи. Для построения используется последнее окончательно сформировавшееся колено индикатора ZigZag. Вторая версияMACD Extremum Simple
Простой советник по пользовательскому индикатору 'MACD Extremum'. Наращивание объёма позиций в одном направлении (без Мартингейла). Закрытие противоположным сигналом