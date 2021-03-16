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MA Other TimeFrame Correct - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
В главном окне отображается индикатор iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма. При этом данные с бара #0 на чужом таймфрейме перерисовывают ровно те бары, которые содержаться в нем:
Рис. 1. MA Other TimeFrame Correct
Day rectangle Indent 2
Индикатор без индикаторных буферов. При помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE рисует границы дневных свечForce Filling
Закрашенные области основного графика в зависимости от положения индикатора iForce (Force) относительно нуля
Close All Main position
Советник-помощник: отслеживает прибыль "Главной позиции" и закрывает её и другие, указанные в спискеThe Decycler
Индикатор по книге John Ehlers-а "Cycle Analytics For Traders", стр. 40 - 41.