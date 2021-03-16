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Индикаторы

MA Other TimeFrame Correct - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2819
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Принцип работы

    В главном окне отображается индикатор iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма. При этом данные с бара #0 на чужом таймфрейме перерисовывают ровно те бары, которые содержаться в нем:

    MA Other TimeFrame Correct

    Рис. 1. MA Other TimeFrame Correct

    Day rectangle Indent 2 Day rectangle Indent 2

    Индикатор без индикаторных буферов. При помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE рисует границы дневных свеч

    Force Filling Force Filling

    Закрашенные области основного графика в зависимости от положения индикатора iForce (Force) относительно нуля

    Close All Main position Close All Main position

    Советник-помощник: отслеживает прибыль "Главной позиции" и закрывает её и другие, указанные в списке

    The Decycler The Decycler

    Индикатор по книге John Ehlers-а "Cycle Analytics For Traders", стр. 40 - 41.