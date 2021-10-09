Идея индикатора

Исследовать и визуализировать ситуацию, когда текущий бар пробивает цену High или Low предыдущего бара:





Рис. 1. High Low Previous Bar

Просмотрев график на разных таймфреймах можно увидеть, есть ли зависимость в поведении цены после пробития предыдущего High или Low.