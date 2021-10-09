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High Low Previous Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Исследовать и визуализировать ситуацию, когда текущий бар пробивает цену High или Low предыдущего бара:
Рис. 1. High Low Previous Bar
Просмотрев график на разных таймфреймах можно увидеть, есть ли зависимость в поведении цены после пробития предыдущего High или Low.
MA Levels
iMA (Moving Average, MA) и восемь уровней (четыре вверх и четыре вниз)Bars Inside 2
Показ линейного графика цен M1 для выбранного бара. Использование класс CGraphic
Alligator Channel
К индикатору iAlligator (Alligator) добавлен каналAlligator Save Positions
Советник при первой возможности переводит позицию в безубыток, а затем проводит трейлинг. Безубыток и трейлинг осуществляется по индикатору iAlligator (Alligator)