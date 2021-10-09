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Индикаторы

High Low Previous Bar - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2223
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Исследовать и визуализировать ситуацию, когда текущий бар пробивает цену High или Low предыдущего бара:

High Low Previous Bar

Рис. 1. High Low Previous Bar

Просмотрев график на разных таймфреймах можно увидеть, есть ли зависимость в поведении цены после пробития предыдущего High или Low.

MA Levels MA Levels

iMA (Moving Average, MA) и восемь уровней (четыре вверх и четыре вниз)

Bars Inside 2 Bars Inside 2

Показ линейного графика цен M1 для выбранного бара. Использование класс CGraphic

Alligator Channel Alligator Channel

К индикатору iAlligator (Alligator) добавлен канал

Alligator Save Positions Alligator Save Positions

Советник при первой возможности переводит позицию в безубыток, а затем проводит трейлинг. Безубыток и трейлинг осуществляется по индикатору iAlligator (Alligator)