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Scripts Triangles - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
2471
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт находит все варианты сочетания пар для треугольного арбитража из тех инструментов, которые открыты в обзоре рынка.



Все найденные треугольники скрипт записывает в файл Triangles.csv

пример найденных пар


Советник для торговли треугольниками можно скачать в маркете https://www.mql5.com/ru/market/product/70328

    Extend Box Extend Box

    Индикатор-утилита: управляет прямоугольниками, всегда сдвигает правую границу по бару #0

    Битовый поток Битовый поток

    Чтение/запись последовательности бит в поток

    RSI Histogram 2 RSI Histogram 2

    Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в подокне в виде гистограммы iAO (Awesome Oscillator, AO). Расцветка гистограммы как у индикатора

    MA Custom Price MA Custom Price

    Moving Average рассчитанная по пользовательской цене: MathMax (Open, Close)