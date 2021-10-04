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Scripts Triangles - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт находит все варианты сочетания пар для треугольного арбитража из тех инструментов, которые открыты в обзоре рынка.
Все найденные треугольники скрипт записывает в файл Triangles.csv
Советник для торговли треугольниками можно скачать в маркете https://www.mql5.com/ru/market/product/70328
Extend Box
Индикатор-утилита: управляет прямоугольниками, всегда сдвигает правую границу по бару #0Битовый поток
Чтение/запись последовательности бит в поток
RSI Histogram 2
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в подокне в виде гистограммы iAO (Awesome Oscillator, AO). Расцветка гистограммы как у индикатораMA Custom Price
Moving Average рассчитанная по пользовательской цене: MathMax (Open, Close)