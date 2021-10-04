Скрипт находит все варианты сочетания пар для треугольного арбитража из тех инструментов, которые открыты в обзоре рынка.







Все найденные треугольники скрипт записывает в файл Triangles.csv



Советник для торговли треугольниками можно скачать в маркете https://www.mql5.com/ru/market/product/70328