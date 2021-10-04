Идея индикатора

Данный индикатор - это утилита по управлению графическими объектами "Прямоугольник". Всегда притягивает правую границу прямоугольника по бару #0 (то есть по самому правому бару на графике). Дополнительно может настраиваться - применять для всех прямоугольников ('Rectangle type:' выставлен в 'Any rectangle') или только для тех, которые начинаются с заданного префикса ('Rectangle type:' выставлен в 'A rectangle starting with prefix ...', а 'Prefix' задаёт имя префиска).

Пример, когда 'Stretch to Maximum and Minimum' выставлен в 'true' - прямоугольники растягиваются по максимуму и минимуму цен:





Рис. 1. Extend Box

Причем, даже если пользователь меняет расположение левой границы прямоугольника, индикатор пересчитает для каждого прямоугольника свой максимум и минимум.