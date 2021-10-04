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Индикаторы

Extend Box - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2198
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Данный индикатор - это утилита по управлению графическими объектами "Прямоугольник". Всегда притягивает правую границу прямоугольника по бару #0 (то есть по самому правому бару на графике). Дополнительно может настраиваться - применять для всех прямоугольников ('Rectangle type:' выставлен в 'Any rectangle') или только для тех, которые начинаются с заданного префикса ('Rectangle type:' выставлен в 'A rectangle starting with prefix ...', а 'Prefix' задаёт имя префиска).

Пример, когда 'Stretch to Maximum and Minimum' выставлен в 'true' - прямоугольники растягиваются по максимуму и минимуму цен:

Extend Box

Рис. 1. Extend Box

Причем, даже если пользователь меняет расположение левой границы прямоугольника, индикатор пересчитает для каждого прямоугольника свой максимум и минимум.

Битовый поток Битовый поток

Чтение/запись последовательности бит в поток

iBands Crossing the Middle iBands Crossing the Middle

Стратегия по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB) - пересечение серединной линии является сигналом

Scripts Triangles Scripts Triangles

Скрипт находит все пары для треугольного арбитража.

RSI Histogram 2 RSI Histogram 2

Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в подокне в виде гистограммы iAO (Awesome Oscillator, AO). Расцветка гистограммы как у индикатора