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Extend Box - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Данный индикатор - это утилита по управлению графическими объектами "Прямоугольник". Всегда притягивает правую границу прямоугольника по бару #0 (то есть по самому правому бару на графике). Дополнительно может настраиваться - применять для всех прямоугольников ('Rectangle type:' выставлен в 'Any rectangle') или только для тех, которые начинаются с заданного префикса ('Rectangle type:' выставлен в 'A rectangle starting with prefix ...', а 'Prefix' задаёт имя префиска).
Пример, когда 'Stretch to Maximum and Minimum' выставлен в 'true' - прямоугольники растягиваются по максимуму и минимуму цен:
Рис. 1. Extend Box
Причем, даже если пользователь меняет расположение левой границы прямоугольника, индикатор пересчитает для каждого прямоугольника свой максимум и минимум.
Чтение/запись последовательности бит в потокiBands Crossing the Middle
Стратегия по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB) - пересечение серединной линии является сигналом
Скрипт находит все пары для треугольного арбитража.RSI Histogram 2
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в подокне в виде гистограммы iAO (Awesome Oscillator, AO). Расцветка гистограммы как у индикатора