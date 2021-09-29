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ATR MAOnATR - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iATR (Average True Range, ATR) это сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)
Рис. 1. ATR MAOnATR
Trend 5 25 125
Индикатор управляет тремя линиями трендаCurrent Bar to CSV
Советник-утилита в виде панели. Записывает данные ("Date","Open","High","Low","Close") указанного бара в файл csv
Desert moat
Стратеги по 'SAR' и 'ATR MAOnATR'iMACD Two Open
Советник по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). После открытия работаем в одном направлении. Если в течении 'N' баров может цена лучше - открываем второю позицию увеличенным лотом