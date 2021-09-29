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Индикаторы

ATR MAOnATR - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2436
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор iATR (Average True Range, ATR) это сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA) 

ATR MAOnATR

Рис. 1. ATR MAOnATR


Trend 5 25 125 Trend 5 25 125

Индикатор управляет тремя линиями тренда

Current Bar to CSV Current Bar to CSV

Советник-утилита в виде панели. Записывает данные ("Date","Open","High","Low","Close") указанного бара в файл csv

Desert moat Desert moat

Стратеги по 'SAR' и 'ATR MAOnATR'

iMACD Two Open iMACD Two Open

Советник по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). После открытия работаем в одном направлении. Если в течении 'N' баров может цена лучше - открываем второю позицию увеличенным лотом