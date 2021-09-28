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Current Bar to CSV - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1174
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Советник-утилита

Записывает в файл csv данные ("Date","Open","High","Low","Close") с указанного бара или с указанного интервала баров. Чтобы выбрать только один бар, нужно параметр 'object type' выставить в 'VLine' и поставить вертикальную линию на нужном баре. Линия должна иметь имя заданное в 'object name'. Чтобы выбрать несколько баров, нужно параметр 'object type' выставить в 'Rectangle' и при помощи прямоугольника ограничь бары. Прямоугольник также должен иметь имя заданное в 'object name'. 

Current Bar to CSV

Рис. 1. Current Bar to CSV

Файл сохраняется в папку [data folder].


Voss EA Simple Voss EA Simple

Советник по пользовательскому индикатору 'Voss Predictive Filter'

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Индикатор Voss Predictive Filter

Trend 5 25 125 Trend 5 25 125

Индикатор управляет тремя линиями тренда

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Индикатор iATR (Average True Range, ATR) и iMA (Moving Average, MA) созданный по индикатору ATR - по сути это сглаженный ATR при помощи MA