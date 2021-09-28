Советник-утилита

Записывает в файл csv данные ("Date","Open","High","Low","Close") с указанного бара или с указанного интервала баров. Чтобы выбрать только один бар, нужно параметр 'object type' выставить в 'VLine' и поставить вертикальную линию на нужном баре. Линия должна иметь имя заданное в 'object name'. Чтобы выбрать несколько баров, нужно параметр 'object type' выставить в 'Rectangle' и при помощи прямоугольника ограничь бары. Прямоугольник также должен иметь имя заданное в 'object name'.





Рис. 1. Current Bar to CSV

Файл сохраняется в папку [data folder].



