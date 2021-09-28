Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Current Bar to CSV - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1174
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник-утилита
Записывает в файл csv данные ("Date","Open","High","Low","Close") с указанного бара или с указанного интервала баров. Чтобы выбрать только один бар, нужно параметр 'object type' выставить в 'VLine' и поставить вертикальную линию на нужном баре. Линия должна иметь имя заданное в 'object name'. Чтобы выбрать несколько баров, нужно параметр 'object type' выставить в 'Rectangle' и при помощи прямоугольника ограничь бары. Прямоугольник также должен иметь имя заданное в 'object name'.
Рис. 1. Current Bar to CSV
Файл сохраняется в папку [data folder].
Советник по пользовательскому индикатору 'Voss Predictive Filter'Voss Predictive Filter
Индикатор Voss Predictive Filter
Индикатор управляет тремя линиями трендаATR MAOnATR
Индикатор iATR (Average True Range, ATR) и iMA (Moving Average, MA) созданный по индикатору ATR - по сути это сглаженный ATR при помощи MA