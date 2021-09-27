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Советники

Voss EA Simple - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1592
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Торговая стратегия

Советник проверяет сигналы пользовательского индикатора Voss Predictive Filter:

    Voss EA Simple

    Рис. 1. Voss EA Simple

    Проверка сигнала только в момент рождения нового бара - так как индикатор не перерисовывается и нет необходимости проверять сигнал внутри бара. Сам сигнал - это пересечение линий индикатора. Так как в советнике нет ни Стоп лосс ни Тейк профит ни Трейлинга советник при получении сигнала закрывает противоположные позиции.

    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть только постоянный.

    Voss Predictive Filter Voss Predictive Filter

    Индикатор Voss Predictive Filter

    Bar level Bar level

    Индикатор двумя горизонтальными линиями показывает зону бара, который не преодолели другие бары

    Current Bar to CSV Current Bar to CSV

    Советник-утилита в виде панели. Записывает данные ("Date","Open","High","Low","Close") указанного бара в файл csv

    Trend 5 25 125 Trend 5 25 125

    Индикатор управляет тремя линиями тренда