Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Voss EA Simple - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1592
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая стратегия
Советник проверяет сигналы пользовательского индикатора Voss Predictive Filter:
Рис. 1. Voss EA Simple
Проверка сигнала только в момент рождения нового бара - так как индикатор не перерисовывается и нет необходимости проверять сигнал внутри бара. Сам сигнал - это пересечение линий индикатора. Так как в советнике нет ни Стоп лосс ни Тейк профит ни Трейлинга советник при получении сигнала закрывает противоположные позиции.
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный.
Индикатор Voss Predictive FilterBar level
Индикатор двумя горизонтальными линиями показывает зону бара, который не преодолели другие бары
Советник-утилита в виде панели. Записывает данные ("Date","Open","High","Low","Close") указанного бара в файл csvTrend 5 25 125
Индикатор управляет тремя линиями тренда