Торговая стратегия

Советник проверяет сигналы пользовательского индикатора Voss Predictive Filter:





Рис. 1. Voss EA Simple

Проверка сигнала только в момент рождения нового бара - так как индикатор не перерисовывается и нет необходимости проверять сигнал внутри бара. Сам сигнал - это пересечение линий индикатора. Так как в советнике нет ни Стоп лосс ни Тейк профит ни Трейлинга советник при получении сигнала закрывает противоположные позиции.

Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Position size management (lot calculation)