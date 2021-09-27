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Voss Predictive Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор
Индикатор Voss Predictive Filter - не перерисовывается:
Рис. 1. Two triangles Two days
Bar level
Индикатор двумя горизонтальными линиями показывает зону бара, который не преодолели другие барыTwo iMA Pending
Краткое описание
Voss EA Simple
Советник по пользовательскому индикатору 'Voss Predictive Filter'Current Bar to CSV
Советник-утилита в виде панели. Записывает данные ("Date","Open","High","Low","Close") указанного бара в файл csv