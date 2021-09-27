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Индикаторы

Voss Predictive Filter - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3013
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор

Индикатор Voss Predictive Filter - не перерисовывается:

Voss Predictive Filter

Рис. 1. Two triangles Two days


Bar level Bar level

Индикатор двумя горизонтальными линиями показывает зону бара, который не преодолели другие бары

Two iMA Pending Two iMA Pending

Краткое описание

Voss EA Simple Voss EA Simple

Советник по пользовательскому индикатору 'Voss Predictive Filter'

Current Bar to CSV Current Bar to CSV

Советник-утилита в виде панели. Записывает данные ("Date","Open","High","Low","Close") указанного бара в файл csv