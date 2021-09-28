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Индикаторы

Trend 5 25 125 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3096
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Показать три линии тренда, проведенные соответственно через 5, 25 и 125 баров:

Trend 5 25 125

Рис. 1. Trend 5 25 125


Current Bar to CSV Current Bar to CSV

Советник-утилита в виде панели. Записывает данные ("Date","Open","High","Low","Close") указанного бара в файл csv

Voss EA Simple Voss EA Simple

Советник по пользовательскому индикатору 'Voss Predictive Filter'

ATR MAOnATR ATR MAOnATR

Индикатор iATR (Average True Range, ATR) и iMA (Moving Average, MA) созданный по индикатору ATR - по сути это сглаженный ATR при помощи MA

Desert moat Desert moat

Стратеги по 'SAR' и 'ATR MAOnATR'