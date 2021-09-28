Trend 5 25 125

Советник-утилита в виде панели. Записывает данные ("Date","Open","High","Low","Close") указанного бара в файл csv

Индикатор iATR (Average True Range, ATR) и iMA (Moving Average, MA) созданный по индикатору ATR - по сути это сглаженный ATR при помощи MA

Стратеги по 'SAR' и 'ATR MAOnATR'