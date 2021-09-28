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Trend 5 25 125 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Показать три линии тренда, проведенные соответственно через 5, 25 и 125 баров:
Рис. 1. Trend 5 25 125
Current Bar to CSV
Советник-утилита в виде панели. Записывает данные ("Date","Open","High","Low","Close") указанного бара в файл csvVoss EA Simple
Советник по пользовательскому индикатору 'Voss Predictive Filter'
ATR MAOnATR
Индикатор iATR (Average True Range, ATR) и iMA (Moving Average, MA) созданный по индикатору ATR - по сути это сглаженный ATR при помощи MADesert moat
Стратеги по 'SAR' и 'ATR MAOnATR'