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Bar level - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Показать уровни свечи, которая не была преодолена:
Рис. 1. Bar level
Полезен индикатор, когда нужно видеть процесс накопления внутри свечи.
Two iMA Pending
Краткое описаниеPie Chart Profit By Day
Советник-утилита: показывает две диаграммы (убыток и прибыль) за день. Графические объекты класса CPieChart
Voss Predictive Filter
Индикатор Voss Predictive FilterVoss EA Simple
Советник по пользовательскому индикатору 'Voss Predictive Filter'