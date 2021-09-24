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Индикаторы

Bar level - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2343
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Показать уровни свечи, которая не была преодолена:

Bar level

Рис. 1. Bar level

Полезен индикатор, когда нужно видеть процесс накопления внутри свечи.

Two iMA Pending Two iMA Pending

Краткое описание

Pie Chart Profit By Day Pie Chart Profit By Day

Советник-утилита: показывает две диаграммы (убыток и прибыль) за день. Графические объекты класса CPieChart

Voss Predictive Filter Voss Predictive Filter

Индикатор Voss Predictive Filter

Voss EA Simple Voss EA Simple

Советник по пользовательскому индикатору 'Voss Predictive Filter'