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Two triangles Two days - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор
Индикатор не имеет индикаторных буферов - вся работа идёт при помощи двух графических объектов. Два треугольника образуют четырёхугольник:
Рис. 1. Two triangles Two days
Сам код поиска минимумов и максимумов не оптимизирован и на каждом тике выполняет лишние проходы.
iMACD iStochastic in the Same Window
Два индикатора (iMACD и iStochastic) в одном подокнеTwo pending orders Multisymbol
Выставляет по одному отложенному ордеру на двух символах
Filling Tube
Облегченная стратегия на двух индикаторах: iMA (Movinf Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)Pie Chart Profit By Day
Советник-утилита: показывает две диаграммы (убыток и прибыль) за день. Графические объекты класса CPieChart