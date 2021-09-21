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Индикаторы

Two triangles Two days - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2122
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор

Индикатор не имеет индикаторных буферов - вся работа идёт при помощи двух графических объектов. Два треугольника образуют четырёхугольник:

Two triangles Two days

Рис. 1. Two triangles Two days

Сам код поиска минимумов и максимумов не оптимизирован и на каждом тике выполняет лишние проходы.

iMACD iStochastic in the Same Window iMACD iStochastic in the Same Window

Два индикатора (iMACD и iStochastic) в одном подокне

Two pending orders Multisymbol Two pending orders Multisymbol

Выставляет по одному отложенному ордеру на двух символах

Filling Tube Filling Tube

Облегченная стратегия на двух индикаторах: iMA (Movinf Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Pie Chart Profit By Day Pie Chart Profit By Day

Советник-утилита: показывает две диаграммы (убыток и прибыль) за день. Графические объекты класса CPieChart