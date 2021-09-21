Индикатор

Индикатор не имеет индикаторных буферов - вся работа идёт при помощи двух графических объектов. Два треугольника образуют четырёхугольник:





Рис. 1. Two triangles Two days

Сам код поиска минимумов и максимумов не оптимизирован и на каждом тике выполняет лишние проходы.