Торговая стратегия

Проверка сигнала только в момент рождения нового бара - то есть сигнальным является бар #1. Из настроек есть только рабочий таймфрейм, Стоп лосс и Тейк профит и постоянный лот. Рабочий таймфрейм ('Working timeframe') можно оптимизировать.





Рис. 1. Filling Tube





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') Параметры ' Stop Loss ', ' Take Profit ' задаются в Points (1.00055-1.00045=10 points)

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаётся индикатор и на котором ищется новый бар (если новый бар нужен для Трейлинга или для поиска сигнала). Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit'') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Правда если всё отключить - то советник не сможет закрыть позиции.

Position size management (lot calculation)