CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Filling Tube - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1645
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая стратегия

Проверка сигнала только в момент рождения нового бара - то есть сигнальным является бар #1. Из настроек есть только рабочий таймфрейм, Стоп лосс и Тейк профит и постоянный лот. Рабочий таймфрейм ('Working timeframe') можно оптимизировать.

    Filling Tube

    Рис. 1. Filling Tube


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • Параметры 'Stop Loss', 'Take Profit' задаются в Points (1.00055-1.00045=10 points)

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаётся индикатор и на котором ищется новый бар (если новый бар нужен для Трейлинга или для поиска сигнала). Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit'') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Правда если всё отключить - то советник не сможет закрыть позиции.

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть только постоянный.

    Two triangles Two days Two triangles Two days

    Два треугольника образуют четырёхугольник

    iMACD iStochastic in the Same Window iMACD iStochastic in the Same Window

    Два индикатора (iMACD и iStochastic) в одном подокне

    Pie Chart Profit By Day Pie Chart Profit By Day

    Советник-утилита: показывает две диаграммы (убыток и прибыль) за день. Графические объекты класса CPieChart

    Two iMA Pending Two iMA Pending

    Краткое описание