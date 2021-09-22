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Filling Tube - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Проверка сигнала только в момент рождения нового бара - то есть сигнальным является бар #1. Из настроек есть только рабочий таймфрейм, Стоп лосс и Тейк профит и постоянный лот. Рабочий таймфрейм ('Working timeframe') можно оптимизировать.
Рис. 1. Filling Tube
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- Параметры 'Stop Loss', 'Take Profit' задаются в Points (1.00055-1.00045=10 points)
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаётся индикатор и на котором ищется новый бар (если новый бар нужен для Трейлинга или для поиска сигнала). Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit'') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Правда если всё отключить - то советник не сможет закрыть позиции.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный.
Два треугольника образуют четырёхугольникiMACD iStochastic in the Same Window
Два индикатора (iMACD и iStochastic) в одном подокне
Советник-утилита: показывает две диаграммы (убыток и прибыль) за день. Графические объекты класса CPieChartTwo iMA Pending
Краткое описание