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Советники

Pie Chart Profit By Day - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1349
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Советник-утилита

На базе класса CPieChart строятся две диаграммы - убыток и прибыль за текущий день.

Pie Chart Profit By Day

Рис. 1. Pie Chart Profit By Day


Filling Tube Filling Tube

Облегченная стратегия на двух индикаторах: iMA (Movinf Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Two triangles Two days Two triangles Two days

Два треугольника образуют четырёхугольник

Two iMA Pending Two iMA Pending

Краткое описание

Bar level Bar level

Индикатор двумя горизонтальными линиями показывает зону бара, который не преодолели другие бары