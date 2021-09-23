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Pie Chart Profit By Day - эксперт для MetaTrader 5
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Советник-утилита
На базе класса CPieChart строятся две диаграммы - убыток и прибыль за текущий день.
Рис. 1. Pie Chart Profit By Day
Filling Tube
Облегченная стратегия на двух индикаторах: iMA (Movinf Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)Two triangles Two days
Два треугольника образуют четырёхугольник
Two iMA Pending
Краткое описаниеBar level
Индикатор двумя горизонтальными линиями показывает зону бара, который не преодолели другие бары