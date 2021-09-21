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iMACD iStochastic in the Same Window - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор
Индикатор экономит пространство графика и размещает два индикатора - iMACD и iStochastic в одном подокне.
Ограничения
- Если Вы самостоятельно измените входные параметры индикаторов iMACD и iStochastic (которые находятся в одном окне) - при переключении таймфрейма или при выключении терминала этот изменённый индикатор останется на графике!
- В тестере стратегий индикаторы не добавляются
Вид индикатора:
Рис. 1. iMACD iStochastic in the Same Window
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