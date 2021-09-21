CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iMACD iStochastic in the Same Window - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1943
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор

Индикатор экономит пространство графика и размещает два индикатора - iMACD и iStochastic в одном подокне. 

Ограничения

  • Если Вы самостоятельно измените входные параметры индикаторов iMACD и iStochastic (которые находятся в одном окне) - при переключении таймфрейма или при выключении терминала этот изменённый индикатор останется на графике!
  • В тестере стратегий индикаторы не добавляются

Вид индикатора:

iMACD iStochastic in the Same Window

Рис. 1. iMACD iStochastic in the Same Window


Two pending orders Multisymbol Two pending orders Multisymbol

Выставляет по одному отложенному ордеру на двух символах

Even more space Even more space

Скрипт - утилита. Сдвигает бары относительно правого края. Скрывает шкалу цен и времени.

Two triangles Two days Two triangles Two days

Два треугольника образуют четырёхугольник

Filling Tube Filling Tube

Облегченная стратегия на двух индикаторах: iMA (Movinf Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)