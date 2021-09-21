Индикатор

Индикатор экономит пространство графика и размещает два индикатора - iMACD и iStochastic в одном подокне.

Ограничения

Если Вы самостоятельно измените входные параметры индикаторов iMACD и iStochastic (которые находятся в одном окне) - при переключении таймфрейма или при выключении терминала этот изменённый индикатор останется на графике!

В тестере стратегий индикаторы не добавляются

Вид индикатора:





Рис. 1. iMACD iStochastic in the Same Window



