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Two pending orders Multisymbol - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт - утилита
Одновременно выставляет по одному отложенному ордеру на двух символах. Можно задать: имя символа, тип отложенного ордера, отступ от текущей цены, лот.
Рис. 1. Two pending orders Multisymbol
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