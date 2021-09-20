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Two pending orders Multisymbol - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1568
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Скрипт - утилита

Одновременно выставляет по одному отложенному ордеру на двух символах. Можно задать: имя символа, тип отложенного ордера, отступ от текущей цены, лот.

Two pending orders Multisymbol

Рис. 1. Two pending orders Multisymbol

Even more space Even more space

Скрипт - утилита. Сдвигает бары относительно правого края. Скрывает шкалу цен и времени.

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Индикатор "The HighPass - LowPass Roofing Filter" был создан John Ehlers и опубликован в "Cycle Analytics For Traders" стр. 78

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