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Even more space - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт - утилита
Расширяет видимое пространство сразу на всех графиках. По умолчанию сдвигает бары вправо, отключает шкалу времени и шкалу цен:
Рис. 1. Even more space
The HighPass - LowPass Roofing Filter
Индикатор "The HighPass - LowPass Roofing Filter" был создан John Ehlers и опубликован в "Cycle Analytics For Traders" стр. 78CCIOnMA Four Colors
Серия индикаторов 'Four Colors'. Теперь для индикатора 'CCIOnMA'
Two pending orders Multisymbol
Выставляет по одному отложенному ордеру на двух символахiMACD iStochastic in the Same Window
Два индикатора (iMACD и iStochastic) в одном подокне