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Even more space - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1383
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Скрипт - утилита

Расширяет видимое пространство сразу на всех графиках. По умолчанию сдвигает бары вправо, отключает шкалу времени и шкалу цен:

Even more space

Рис. 1. Even more space


The HighPass - LowPass Roofing Filter The HighPass - LowPass Roofing Filter

Индикатор "The HighPass - LowPass Roofing Filter" был создан John Ehlers и опубликован в "Cycle Analytics For Traders" стр. 78

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