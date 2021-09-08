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Индикаторы

AdvMA - индикатор для MetaTrader 4

Maxim Kuznetsov
Maxim Kuznetsov

Maxim Kuznetsov

3.7 (30)
Мой главный проект - библиотека ATcl http://luxtrade.ru/atcl:start
Интеграция MT4 со всем миром. Excel, Rest-API, почта, веб-сокеты и многое многое другое доступно в МетаТрейдер
33 продукта 7 кодов 128 тем 12573 комментария
Просмотров:
5098
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
AdvMA.png (66.4 KB)
AdvMA.mq4 (24.75 KB) просмотр
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Индикатор объединяет различные способы усреднения в одном целом.

Выбирайте исходную цену, фильтр, способ усреднения.

Параметры индикатора:

  • Price - выбранная цена
  • Filter - способ фильтрации цены
  • Type - тип средней
  • Period - период усреднения
  • Shift - сдвиг линии
  • Scale - масштабный коэфф. 
  • PostFilter - фильтр результата

В качестве фильтра (Filter и PostFilter) может быть выбрана медиана последних трёх или среднее между медианой и последней величиной.

Тип усреднения (Type) может быть стандартным SMA,SMMA,LWMA,EMA или :

Parabolic - параболические весовые коэффициенты K(n)=n^Scale

Sinus - синус-взвешенные коэфф. K(n)=sin(n)^Scale

Volume Weighted - взвешенные по тиковому объёму K(n) = Volume(n)^Scale

Price Deviance - взвешенные по отклонению от средней K(n) = (Price(n)-AveragePrice)^Scale

Volume Deviance - взвешенные по отклонению от среднего объёма K(n)=(Volume(n)-AverageVolume)^Scale



    Функция для определения пересечения мыши и объектов на графике Функция для определения пересечения мыши и объектов на графике

    Если вы хотели чтобы при наведении мыши графические объекты меняли свойства, можете использовать эту функцию как подтверждение события.

    Функция для разделения тысячных знаков пробелом. Функция для разделения тысячных знаков пробелом.

    Функция помогает разбить большие числа пробелом для удобного визуального восприятия.

    BlackAndWhite BlackAndWhite

    Наглядно показывает соотношение чёрных и белых свечей

    Repeator Repeator

    Повторяет закрытый рыночный ордер OCO-парой отложенных ордеров