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AdvMA - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор объединяет различные способы усреднения в одном целом.
Выбирайте исходную цену, фильтр, способ усреднения.
Параметры индикатора:
- Price - выбранная цена
- Filter - способ фильтрации цены
- Type - тип средней
- Period - период усреднения
- Shift - сдвиг линии
- Scale - масштабный коэфф.
- PostFilter - фильтр результата
В качестве фильтра (Filter и PostFilter) может быть выбрана медиана последних трёх или среднее между медианой и последней величиной.
Тип усреднения (Type) может быть стандартным SMA,SMMA,LWMA,EMA или :
Parabolic - параболические весовые коэффициенты K(n)=n^Scale
Sinus - синус-взвешенные коэфф. K(n)=sin(n)^Scale
Volume Weighted - взвешенные по тиковому объёму K(n) = Volume(n)^Scale
Price Deviance - взвешенные по отклонению от средней K(n) = (Price(n)-AveragePrice)^Scale
Volume Deviance - взвешенные по отклонению от среднего объёма K(n)=(Volume(n)-AverageVolume)^Scale
Если вы хотели чтобы при наведении мыши графические объекты меняли свойства, можете использовать эту функцию как подтверждение события.Функция для разделения тысячных знаков пробелом.
Функция помогает разбить большие числа пробелом для удобного визуального восприятия.
Наглядно показывает соотношение чёрных и белых свечейRepeator
Повторяет закрытый рыночный ордер OCO-парой отложенных ордеров