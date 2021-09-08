Индикатор объединяет различные способы усреднения в одном целом.

Выбирайте исходную цену, фильтр, способ усреднения.

Параметры индикатора:

Price - выбранная цена

Filter - способ фильтрации цены

Type - тип средней

Period - период усреднения

Shift - сдвиг линии

Scale - масштабный коэфф.

PostFilter - фильтр результата

В качестве фильтра (Filter и PostFilter) может быть выбрана медиана последних трёх или среднее между медианой и последней величиной.

Тип усреднения (Type) может быть стандартным SMA,SMMA,LWMA,EMA или :

Parabolic - параболические весовые коэффициенты K(n)=n^Scale

Sinus - синус-взвешенные коэфф. K(n)=sin(n)^Scale

Volume Weighted - взвешенные по тиковому объёму K(n) = Volume(n)^Scale

Price Deviance - взвешенные по отклонению от средней K(n) = (Price(n)-AveragePrice)^Scale

Volume Deviance - взвешенные по отклонению от среднего объёма K(n)=(Volume(n)-AverageVolume)^Scale







