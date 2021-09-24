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Repeator - эксперт для MetaTrader 4
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Советник-помощник, ожидает когда пользователь закроет любой рыночный ордер,
затем выставляет лимитные ордера по ценам немного лучшим открытия и закрытия ордера
при сработке любой из отложек, парная ей удаляется
ПАРАМЕТРЫ
OpenPrice spread-shift - на сколько спредов лучше ставить отложку от цены открытия
ClosePrice spread-shift - на сколько спредов лучше ставить отложку от цены закрытия
если параметр=0 то соответствующий ордер не выставляется
РЕКОМЕНДАЦИИ
Используйте Repeator при торговле сетками или переворотами. Достаточно один раз открыть несколько позиций (сетку) и далее просто фиксировать прибыль/убыток и удалять лишние ордера
Наглядно показывает соотношение чёрных и белых свечейAdvMA
Различные способы усреднения в одном индикаторе. Помимо стандартных SMA,SMMA,LWMA,EMA, добавлены параболические и синус-взвешенные средние. Также взвешенные по объёму и отклонениям. Дополнительные простые фильтры.
Советник на EMA и Stohastic.Scripts Triangles
Скрипт находит все пары для треугольного арбитража.