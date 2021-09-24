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Советники

Repeator - эксперт для MetaTrader 4

Maxim Kuznetsov
Maxim Kuznetsov

Maxim Kuznetsov

3.7 (30)
Мой главный проект - библиотека ATcl http://luxtrade.ru/atcl:start
Интеграция MT4 со всем миром. Excel, Rest-API, почта, веб-сокеты и многое многое другое доступно в МетаТрейдер
33 продукта 7 кодов 128 тем 12573 комментария
Просмотров:
2863
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник-помощник, ожидает когда пользователь закроет любой рыночный ордер,

затем выставляет лимитные ордера по ценам немного лучшим открытия и закрытия ордера

при сработке любой из отложек, парная ей удаляется

ПАРАМЕТРЫ

OpenPrice spread-shift - на сколько спредов лучше ставить отложку от цены открытия

ClosePrice spread-shift - на сколько спредов лучше ставить отложку от цены закрытия

если параметр=0 то соответствующий ордер не выставляется

Repeator

РЕКОМЕНДАЦИИ

Используйте Repeator при торговле сетками или переворотами. Достаточно один раз открыть несколько позиций (сетку) и далее просто фиксировать прибыль/убыток и удалять лишние ордера


    BlackAndWhite BlackAndWhite

    Наглядно показывает соотношение чёрных и белых свечей

    AdvMA AdvMA

    Различные способы усреднения в одном индикаторе. Помимо стандартных SMA,SMMA,LWMA,EMA, добавлены параболические и синус-взвешенные средние. Также взвешенные по объёму и отклонениям. Дополнительные простые фильтры.

    EmaStoh EmaStoh

    Советник на EMA и Stohastic.

    Scripts Triangles Scripts Triangles

    Скрипт находит все пары для треугольного арбитража.