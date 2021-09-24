Советник-помощник, ожидает когда пользователь закроет любой рыночный ордер,

затем выставляет лимитные ордера по ценам немного лучшим открытия и закрытия ордера

при сработке любой из отложек, парная ей удаляется

ПАРАМЕТРЫ

OpenPrice spread-shift - на сколько спредов лучше ставить отложку от цены открытия

ClosePrice spread-shift - на сколько спредов лучше ставить отложку от цены закрытия

если параметр=0 то соответствующий ордер не выставляется





РЕКОМЕНДАЦИИ

Используйте Repeator при торговле сетками или переворотами. Достаточно один раз открыть несколько позиций (сетку) и далее просто фиксировать прибыль/убыток и удалять лишние ордера



