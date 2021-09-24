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Индикаторы

BlackAndWhite - индикатор для MetaTrader 4

Maxim Kuznetsov
Maxim Kuznetsov

Maxim Kuznetsov

3.7 (30)
Мой главный проект - библиотека ATcl http://luxtrade.ru/atcl:start
Интеграция MT4 со всем миром. Excel, Rest-API, почта, веб-сокеты и многое многое другое доступно в МетаТрейдер
33 продукта 7 кодов 128 тем 12573 комментария
Просмотров:
5584
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор рассчитывает разницу между числом белых и чёрных свечей. 

Белая свеча (бычья, восходящая) - увеличивает показание индикатора на 1

Чёрная свеча (медвежья, нисходящая) - уменьшает показания на 1

Доджи разворачивает линию индикатора.

Для удобства и наглядности линия индикатора дополнена зигзагом.

BlackAndWhite

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРА

Параметров у индикатора нет.

Абсолютные значения роли не играют, обращайте внимание только на изменение направления 

В трендовом движении направлении BlackAndWhite совпадает с направлением котировки.

Разворот тренда  должен подтверждаться и на BlackAndWhite и на обычном чарте



    AdvMA AdvMA

    Различные способы усреднения в одном индикаторе. Помимо стандартных SMA,SMMA,LWMA,EMA, добавлены параболические и синус-взвешенные средние. Также взвешенные по объёму и отклонениям. Дополнительные простые фильтры.

    Функция для определения пересечения мыши и объектов на графике Функция для определения пересечения мыши и объектов на графике

    Если вы хотели чтобы при наведении мыши графические объекты меняли свойства, можете использовать эту функцию как подтверждение события.

    Repeator Repeator

    Повторяет закрытый рыночный ордер OCO-парой отложенных ордеров

    EmaStoh EmaStoh

    Советник на EMA и Stohastic.