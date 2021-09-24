BlackAndWhite

Различные способы усреднения в одном индикаторе. Помимо стандартных SMA,SMMA,LWMA,EMA, добавлены параболические и синус-взвешенные средние. Также взвешенные по объёму и отклонениям. Дополнительные простые фильтры.

Если вы хотели чтобы при наведении мыши графические объекты меняли свойства, можете использовать эту функцию как подтверждение события.