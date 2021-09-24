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BlackAndWhite - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор рассчитывает разницу между числом белых и чёрных свечей.
Белая свеча (бычья, восходящая) - увеличивает показание индикатора на 1
Чёрная свеча (медвежья, нисходящая) - уменьшает показания на 1
Доджи разворачивает линию индикатора.
Для удобства и наглядности линия индикатора дополнена зигзагом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРА
Параметров у индикатора нет.
Абсолютные значения роли не играют, обращайте внимание только на изменение направления
В трендовом движении направлении BlackAndWhite совпадает с направлением котировки.
Разворот тренда должен подтверждаться и на BlackAndWhite и на обычном чарте
Различные способы усреднения в одном индикаторе. Помимо стандартных SMA,SMMA,LWMA,EMA, добавлены параболические и синус-взвешенные средние. Также взвешенные по объёму и отклонениям. Дополнительные простые фильтры.Функция для определения пересечения мыши и объектов на графике
Если вы хотели чтобы при наведении мыши графические объекты меняли свойства, можете использовать эту функцию как подтверждение события.