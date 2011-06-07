Автор: Andrey N. Bolkonsky





Индикатор индекса истинной силы Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) - это индикатор нормированного темпа (нормированный сглаженный q-периодный моментум). Приведение величин сглаженного моментума к единичному масштабу (отображение в интервале [–1,+1]) обеспечивается нормировкой каждой величины сглаженного моментума (накопленная сумма сглаженных q-периодных ценовых колебаний) на величину сглаженного моментума, взятую по абсолютному значению.



Доумножение на коэффициент 100 изменяет интервал отображения [–100,+100] (проценты). Нормировка позволяет значение TSI интерпретировать как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_TSI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Входные параметры:

q - период, по которому вычисляется моментум (по умолчанию q=2);

r - период 1-й EMA, применительно к моментуму (по умолчанию r=20);

s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);

u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);

AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).



Ограничения: