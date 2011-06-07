Ставь лайки и следи за новостями
Индекс истинной силы Blau_TSI - индикатор для MetaTrader 5
- 4251
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Индикатор индекса истинной силы Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
Индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) - это индикатор нормированного темпа (нормированный сглаженный q-периодный моментум). Приведение величин сглаженного моментума к единичному масштабу (отображение в интервале [–1,+1]) обеспечивается нормировкой каждой величины сглаженного моментума (накопленная сумма сглаженных q-периодных ценовых колебаний) на величину сглаженного моментума, взятую по абсолютному значению.
Доумножение на коэффициент 100 изменяет интервал отображения [–100,+100] (проценты). Нормировка позволяет значение TSI интерпретировать как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_TSI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Входные параметры:
- q - период, по которому вычисляется моментум (по умолчанию q=2);
- r - период 1-й EMA, применительно к моментуму (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
- u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
- AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Ограничения:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
- Минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).
