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Индикаторы

Difference Two iMA - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2390
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор

Смена в подокне показывает разницу между двумя индикаторами iMA (Moving Average). В подокно выводится полная характеристика индикаторов. На рисунке ниже два индикатора, у верхнего 'Fast' имеет смещение '3':

    Difference Two iMA

    Рис. 1. Difference Two iMA

    Как пишется индикатор при помощи MQL Wizard и справки рассказано на форуме

      Half Trend New EA Half Trend New EA

      Простая стратегия на базе пользовательского индикатора 'Half Trend New'

      Half Trend New Half Trend New

      Индикатор тренда

      TimeDaylightCorrections TimeDaylightCorrections

      Функция смещения Ролловера на 1 час во время перехода на зимнее/летнее время.

      Balance drawdown for one position Close all Balance drawdown for one position Close all

      Советник-утилита: отслеживает просадку от баланса (в %) по каждой позиции в отдельности. Если просадка хотя бы одной позиции превышает порог - будут закрыты все позиции, которые есть в рынке