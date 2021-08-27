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Difference Two iMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор
Смена в подокне показывает разницу между двумя индикаторами iMA (Moving Average). В подокно выводится полная характеристика индикаторов. На рисунке ниже два индикатора, у верхнего 'Fast' имеет смещение '3':
Рис. 1. Difference Two iMA
Как пишется индикатор при помощи MQL Wizard и справки рассказано на форуме.
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Простая стратегия на базе пользовательского индикатора 'Half Trend New'Half Trend New
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TimeDaylightCorrections
Функция смещения Ролловера на 1 час во время перехода на зимнее/летнее время.Balance drawdown for one position Close all
Советник-утилита: отслеживает просадку от баланса (в %) по каждой позиции в отдельности. Если просадка хотя бы одной позиции превышает порог - будут закрыты все позиции, которые есть в рынке