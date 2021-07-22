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Индикаторы

MA Filling Trend with Shift - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
8101
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Усовершенствованная версия индикатора MAFilling_Trend. Добавлен параметр для указания сдвига обеих MA.

Параметры индикатора:

  • Upward trend filling color - цвет, которым производится заливка области между MA, если выше находится быстрая средняя.
  • Downward trend filling color - цвет, которым производится заливка области между MA, если выше находится медленная средняя.
  • Transparent (0 - 255) - прозрачность заливки.  0 - полностью прозрачная, 255 - полностью непрозрачная.
  • MA fast period - период расчета быстрого среднего в барах. Должен быть более 0.
  • MA fast color - цвет отображения линии быстрой MA. Если указать None, то линия отображаться не будет.
  • MA slow period - период расчета медленного среднего в барах. Должен быть более 0.
  • MA slow color - цвет отображения линии медленной MA. Если указать None, то линия отображаться не будет.
  • MA applied price - цена расчета для обеих MA.
  • MA method - метод расчета для обеих МА.
  • MA line width - толщина линий для обеих MA.
  • MA shift - сдвиг отображения индикатора в барах. Положительное значение - сдвиг вправо по графику, отрицательное - влево.



Remainder Division Remainder Division

Остаток от деления.

Pivots 5 types (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) Pivots 5 types (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark)

Индикатор рисует на графике 5 видов пивот уровней: Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark, и можно смотреть на текущем графике с любых таймфреймов от M1 до MN.

Masaracsh Masaracsh

Советник с мартингейлом. Ничего не зарабатывает - баланс стремится к горизонту, зато может слить. Сигнал берётся от пересечения МА. При желании можете поменять торговый сигнал, результат будет тот-же

ind Spread ind Spread

Индикатор показывает спред на текущем инструменте