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MA Filling Trend with Shift - индикатор для MetaTrader 4
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Усовершенствованная версия индикатора MAFilling_Trend. Добавлен параметр для указания сдвига обеих MA.
Параметры индикатора:
- Upward trend filling color - цвет, которым производится заливка области между MA, если выше находится быстрая средняя.
- Downward trend filling color - цвет, которым производится заливка области между MA, если выше находится медленная средняя.
- Transparent (0 - 255) - прозрачность заливки. 0 - полностью прозрачная, 255 - полностью непрозрачная.
- MA fast period - период расчета быстрого среднего в барах. Должен быть более 0.
- MA fast color - цвет отображения линии быстрой MA. Если указать None, то линия отображаться не будет.
- MA slow period - период расчета медленного среднего в барах. Должен быть более 0.
- MA slow color - цвет отображения линии медленной MA. Если указать None, то линия отображаться не будет.
- MA applied price - цена расчета для обеих MA.
- MA method - метод расчета для обеих МА.
- MA line width - толщина линий для обеих MA.
- MA shift - сдвиг отображения индикатора в барах. Положительное значение - сдвиг вправо по графику, отрицательное - влево.
Remainder Division
Остаток от деления.Pivots 5 types (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark)
Индикатор рисует на графике 5 видов пивот уровней: Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark, и можно смотреть на текущем графике с любых таймфреймов от M1 до MN.
Masaracsh
Советник с мартингейлом. Ничего не зарабатывает - баланс стремится к горизонту, зато может слить. Сигнал берётся от пересечения МА. При желании можете поменять торговый сигнал, результат будет тот-жеind Spread
Индикатор показывает спред на текущем инструменте