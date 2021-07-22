Индикатор рисует на графике 5 видов пивот уровней: Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark, и можно смотреть на текущем графике с любых таймфреймов от M1 до MN.

Советник с мартингейлом. Ничего не зарабатывает - баланс стремится к горизонту, зато может слить. Сигнал берётся от пересечения МА. При желании можете поменять торговый сигнал, результат будет тот-же

Индикатор показывает спред на текущем инструменте