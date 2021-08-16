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Spring - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Паттерн из трёх одинаковых баров. На примере медвежьих баров: три медвежьих бара, которые идут последовательно. Цена Low меньше предыдущего. Тело бара меньше предыдущего. Для бычьих баров всё зеркально:
Рис. 1. Spring
iMA Close positions opened manually
Советник-утилита: если бар закрывается выше (или ниже) индикатора iMA (Moving Average, MA) - то позиции, которые открытые вручную, будут закрыты.ScreenShotOptimization
Скрипт, сохраняет скриншоты графика баланса каждого прохода оптимизации.
iMACD iStochastic
Стратегия на двух индикаторах: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator). MACD имеет настраиваемый таймфреймind Spread
Индикатор показывает спред на текущем инструменте