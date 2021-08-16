Идея индикатора

Паттерн из трёх одинаковых баров. На примере медвежьих баров: три медвежьих бара, которые идут последовательно. Цена Low меньше предыдущего. Тело бара меньше предыдущего. Для бычьих баров всё зеркально:





Рис. 1. Spring