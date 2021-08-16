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Индикаторы

Spring - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2193
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Паттерн из трёх одинаковых баров. На примере медвежьих баров: три медвежьих бара, которые идут последовательно. Цена Low меньше предыдущего. Тело бара меньше предыдущего. Для бычьих баров всё зеркально:

Spring

Рис. 1. Spring

    iMA Close positions opened manually iMA Close positions opened manually

    Советник-утилита: если бар закрывается выше (или ниже) индикатора iMA (Moving Average, MA) - то позиции, которые открытые вручную, будут закрыты.

    ScreenShotOptimization ScreenShotOptimization

    Скрипт, сохраняет скриншоты графика баланса каждого прохода оптимизации.

    iMACD iStochastic iMACD iStochastic

    Стратегия на двух индикаторах: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator). MACD имеет настраиваемый таймфрейм

    ind Spread ind Spread

    Индикатор показывает спред на текущем инструменте