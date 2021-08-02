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Smoothing Average Delta Pending - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Новое:
При сигнале выставляется отложенный stop ордер (на расстоянии 'Pending: Indent' от текущей цены) и проводиться трейлинг отложенного ордера.
Стратегия на пересечении индикатора iMA (Moving Average, MA) текущей ценой. При этом цена должна удалиться от MA на расстояние 'MA delta'. По сути проверяется даже не пересечение, а проверяется именно условие: "цена достаточно удалилась от МА"?). Индикатор создаётся на таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм можно оптимизировать.
Советник может закрыть позицию только по срабатыванию Stop Loss (трейлинга нет) или по Take Profit.
Торговые сигналы:
Проверяются на баре #0 и на каждом тике. Если в рынке нет позиций открытых советником - то ищется сигнал на открытие позиции, если в рынке есть позиция - ищется сигнал на закрытие.
Сигналы на открытие
Sell stop: цена Ask > MA + 'MA delta'
Buy stop: цена Bid < MA - 'MA delta'
Рис. 1. Smoothing Average Delta Pending
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
- Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
MA:
Параметры индикатора MA
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Индикатор отображает паттерны 'Three White Soldiers' (три белых солдата) и 'Three Black Crows' (три черных вороны)Price chart from maximum counter of BID price in candlestick
Берет все тики на свече. Вычисляет цену где было максимальное количество bid. Устанавливает значения цен, меняя либо цену открытия свечи на вычисленное значение, либо цену закрытия в зависимости от выбранной настройки. Остальные значения - high, low остаются неизменными.
Индикатор отображает прямоугольник от ... до ...Delete all hidden objects
Скрипт удаляет все скрытые объекты