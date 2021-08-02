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Smoothing Average Delta Pending - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1568
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая стратегия

Новое:

При сигнале выставляется отложенный stop ордер (на расстоянии 'Pending: Indent' от текущей цены) и проводиться трейлинг отложенного ордера.

Стратегия на пересечении индикатора iMA (Moving Average, MA) текущей ценой. При этом цена должна удалиться от MA на расстояние 'MA delta'. По сути проверяется даже не пересечение, а проверяется именно условие: "цена достаточно удалилась от МА"?). Индикатор создаётся на таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм можно оптимизировать.

Советник может закрыть позицию только по срабатыванию Stop Loss (трейлинга нет) или по Take Profit.

Торговые сигналы:

Проверяются на баре #0 и на каждом тике. Если в рынке нет позиций открытых советником - то ищется сигнал на открытие позиции, если в рынке есть позиция - ищется сигнал на закрытие.

Сигналы на открытие

Sell stop: цена Ask > MA + 'MA delta

Buy stop: цена Bid < MA - 'MA delta


    Smoothing Average Delta Pending

    Рис. 1. Smoothing Average Delta Pending


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
    • Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    MA:

    Параметры индикатора MA

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

    Three White Soldiers Three Black Crows Three White Soldiers Three Black Crows

    Индикатор отображает паттерны 'Three White Soldiers' (три белых солдата) и 'Three Black Crows' (три черных вороны)

    Price chart from maximum counter of BID price in candlestick Price chart from maximum counter of BID price in candlestick

    Берет все тики на свече. Вычисляет цену где было максимальное количество bid. Устанавливает значения цен, меняя либо цену открытия свечи на вычисленное значение, либо цену закрытия в зависимости от выбранной настройки. Остальные значения - high, low остаются неизменными.

    Bars window Bars window

    Индикатор отображает прямоугольник от ... до ...

    Delete all hidden objects Delete all hidden objects

    Скрипт удаляет все скрытые объекты