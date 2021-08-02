Идея индикатора

Отображаются два паттерна: 'Three White Soldiers' (три белых солдата) и 'Three Black Crows' (три черных вороны)





Рис. 1. Three White Soldiers Three Black Crows

Индикатор обозначает все бары, которые входят в паттерн. Паттерн строится с участием бара #0 - поэтому возможна ситуация, когда паттерн будет перерисовываться (если в паттерне три бара и третий бар - это бар #0).