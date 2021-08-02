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Индикаторы

Three White Soldiers Three Black Crows - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2039
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отображаются два паттерна: 'Three White Soldiers' (три белых солдата) и 'Three Black Crows' (три черных вороны)

    Three White Soldiers Three Black Crows

    Рис. 1. Three White Soldiers Three Black Crows

    Индикатор обозначает все бары, которые входят в паттерн. Паттерн строится с участием бара #0 - поэтому возможна ситуация, когда паттерн будет перерисовываться (если в паттерне три бара и третий бар - это бар #0).

      Price chart from maximum counter of BID price in candlestick Price chart from maximum counter of BID price in candlestick

      Берет все тики на свече. Вычисляет цену где было максимальное количество bid. Устанавливает значения цен, меняя либо цену открытия свечи на вычисленное значение, либо цену закрытия в зависимости от выбранной настройки. Остальные значения - high, low остаются неизменными.

      MA High Low Channel MA High Low Channel

      Канал по индикатору iMA (Moving Average, MA) и OHLC баров

      Smoothing Average Delta Pending Smoothing Average Delta Pending

      Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора. При сигнале - выставляется отложенный stop ордер. Трейлинг отложенного ордера

      Bars window Bars window

      Индикатор отображает прямоугольник от ... до ...