Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Three White Soldiers Three Black Crows - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2039
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Отображаются два паттерна: 'Three White Soldiers' (три белых солдата) и 'Three Black Crows' (три черных вороны)
Рис. 1. Three White Soldiers Three Black Crows
Индикатор обозначает все бары, которые входят в паттерн. Паттерн строится с участием бара #0 - поэтому возможна ситуация, когда паттерн будет перерисовываться (если в паттерне три бара и третий бар - это бар #0).
Берет все тики на свече. Вычисляет цену где было максимальное количество bid. Устанавливает значения цен, меняя либо цену открытия свечи на вычисленное значение, либо цену закрытия в зависимости от выбранной настройки. Остальные значения - high, low остаются неизменными.MA High Low Channel
Канал по индикатору iMA (Moving Average, MA) и OHLC баров
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора. При сигнале - выставляется отложенный stop ордер. Трейлинг отложенного ордераBars window
Индикатор отображает прямоугольник от ... до ...