Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Price chart from maximum counter of BID price in candlestick - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1995
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Берет все тики на свече.
Вычисляет цену где было максимальное количество bid.
Устанавливает значения цен, меняя либо цену открытия свечи на вычисленное значение, либо цену закрытия в зависимости от выбранной настройки.
Остальные значения - high, low остаются неизменными.
Нормальный график
Цена, где BID был максимальным установлена как цена CLOSE
Цена, где BID был максимальным установлена как цена OPEN
Канал по индикатору iMA (Moving Average, MA) и OHLC баровSmoothing Average Delta Trade mode
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора
Индикатор отображает паттерны 'Three White Soldiers' (три белых солдата) и 'Three Black Crows' (три черных вороны)Smoothing Average Delta Pending
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора. При сигнале - выставляется отложенный stop ордер. Трейлинг отложенного ордера