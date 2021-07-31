Берет все тики на свече.

Вычисляет цену где было максимальное количество bid.

Устанавливает значения цен, меняя либо цену открытия свечи на вычисленное значение, либо цену закрытия в зависимости от выбранной настройки.

Остальные значения - high, low остаются неизменными.





Нормальный график





Цена, где BID был максимальным установлена как цена CLOSE









Цена, где BID был максимальным установлена как цена OPEN



