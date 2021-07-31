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Индикаторы

Price chart from maximum counter of BID price in candlestick - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Mitrofanov
Nikolay Mitrofanov

Nikolay Mitrofanov

4.6 (24)
16 продуктов 5 кодов 1 тема 54 комментария
Просмотров:
1995
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Берет все тики на свече.

Вычисляет цену где было максимальное количество bid.

Устанавливает значения цен, меняя либо цену открытия свечи на вычисленное значение, либо цену закрытия в зависимости от выбранной настройки.

Остальные значения - high, low остаются неизменными. 


Нормальный график

Нормальный график


Цена, где BID был максимальным установлена как цена CLOSE

Bid as Close price


Цена, где BID был максимальным установлена как цена OPEN

Bid as Open price

    MA High Low Channel MA High Low Channel

    Канал по индикатору iMA (Moving Average, MA) и OHLC баров

    Smoothing Average Delta Trade mode Smoothing Average Delta Trade mode

    Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора

    Three White Soldiers Three Black Crows Three White Soldiers Three Black Crows

    Индикатор отображает паттерны 'Three White Soldiers' (три белых солдата) и 'Three Black Crows' (три черных вороны)

    Smoothing Average Delta Pending Smoothing Average Delta Pending

    Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора. При сигнале - выставляется отложенный stop ордер. Трейлинг отложенного ордера