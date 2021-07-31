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MA High Low Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Канал отрисовывается по индикатору iMA (Moving Average, MA) и ценам High и Low баров. Возможно три варианта отрисовки:
1. бар полностью выше индикатора 'Moving Average' - верх канала по цене High, а низ канала - индикатор 'Moving Average'
2. бар полностью ниже индикатора 'Moving Average' - верх канала по индикатору 'Moving Average', а низ - цена Low
3. бар пересекает индикатор 'Moving Average' - верх по цене High, а низ по цене Low
Рис. 1. MA High Low Channel
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатораWPR Reversal Arrow and Filter
Стратегия по пользовательскому индикатору 'WPR Reversal Arrow'
Берет все тики на свече. Вычисляет цену где было максимальное количество bid. Устанавливает значения цен, меняя либо цену открытия свечи на вычисленное значение, либо цену закрытия в зависимости от выбранной настройки. Остальные значения - high, low остаются неизменными.Three White Soldiers Three Black Crows
Индикатор отображает паттерны 'Three White Soldiers' (три белых солдата) и 'Three Black Crows' (три черных вороны)