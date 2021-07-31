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Индикаторы

MA High Low Channel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2136
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Идея индикатора

Канал отрисовывается по индикатору iMA (Moving Average, MA) и ценам High и Low баров. Возможно три варианта отрисовки:

1. бар полностью выше индикатора 'Moving Average' - верх канала по цене High, а низ канала - индикатор 'Moving Average'

2. бар полностью ниже индикатора 'Moving Average' - верх канала по индикатору 'Moving Average', а низ - цена Low

3. бар пересекает индикатор 'Moving Average' - верх по цене High, а низ по цене Low

    MA High Low Channel

    Рис. 1. MA High Low Channel

      Smoothing Average Delta Trade mode Smoothing Average Delta Trade mode

      Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора

      WPR Reversal Arrow and Filter WPR Reversal Arrow and Filter

      Стратегия по пользовательскому индикатору 'WPR Reversal Arrow'

      Price chart from maximum counter of BID price in candlestick Price chart from maximum counter of BID price in candlestick

      Берет все тики на свече. Вычисляет цену где было максимальное количество bid. Устанавливает значения цен, меняя либо цену открытия свечи на вычисленное значение, либо цену закрытия в зависимости от выбранной настройки. Остальные значения - high, low остаются неизменными.

      Three White Soldiers Three Black Crows Three White Soldiers Three Black Crows

      Индикатор отображает паттерны 'Three White Soldiers' (три белых солдата) и 'Three Black Crows' (три черных вороны)