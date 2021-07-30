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Smoothing Average Delta Trade mode - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Новое:
Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать
Стратегия на пересечении индикатора iMA (Moving Average, MA) текущей ценой. При этом цена должна удалиться от MA на расстояние 'MA delta'. По сути проверяется даже не пересечение, а проверяется именно условие: "цена достаточно удалилась от МА"?). Для закрытия может использоваться определение обратного удаления цены на расстояние 'MA delta' * 'MA delta coefficient'. Индикатор создаётся на таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм можно оптимизировать.
Также советник может быть закрыт по Stop Loss (трейлинга нет) или по Take Profit.
Торговые сигналы:
Проверяются на баре #0 и на каждом тике. Если в рынке нет позиций открытых советником - то ищется сигнал на открытие позиции, если в рынке есть позиция - ищется сигнал на закрытие.
Сигналы на открытие
BUY: цена Ask > MA + 'MA delta'
SELL: цена Bid < MA - 'MA delta'
Сигналы на закрытие
BUY: цена Ask < MA - 'MA delta' * 'MA delta coefficient'
SELL: цена Bid > MA + 'MA delta'
Рис. 1. Smoothing Average Delta Trade mode. Режим 'Allowed only BUY positions'
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
- Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ
- Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
MA:
Параметры индикатора MA
Additional features:
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Стратегия по пользовательскому индикатору 'WPR Reversal Arrow'The Fisher Stochastic Center Of Gravity
Индикатор "The Fisher Stochastic Center Of Gravity Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures" стр. 95
Канал по индикатору iMA (Moving Average, MA) и OHLC баровPrice chart from maximum counter of BID price in candlestick
Берет все тики на свече. Вычисляет цену где было максимальное количество bid. Устанавливает значения цен, меняя либо цену открытия свечи на вычисленное значение, либо цену закрытия в зависимости от выбранной настройки. Остальные значения - high, low остаются неизменными.