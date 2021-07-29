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WPR Reversal Arrow and Filter - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1699
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Торговля по индикатору WPR Reversal Arrow - проверка сигнальных буферов 'Upward reversal' и 'Downward reversal'. Дополнительный фильтр - индикатор Moving Average.

В рынке всегда одна позиция, нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. Закрытие позиции противоположным сигналом. Поиск сигнала только в момент рождения нового бара.

Торговые сигналы:

Сигнал на открытие BUY: в индикаторном буфере 'Upward reversal' появился значок и цена High находится под индикатором Moving Average, для SELL условия зекральные.

WPR Reversal Arrow and Filter

Рис. 1. WPR Reversal Arrow and Filter

Пример сигнала на открытие позиции BUY:

WPR Reversal Arrow and Filter

Рис. 2. WPR Reversal Arrow and Filter. Сигнал на открытие BUY

Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
  • Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный.

WPR Reversal Arrow и MA:

Параметры пользовательского индикатора и индикатора Moving average.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

The Fisher Stochastic Center Of Gravity The Fisher Stochastic Center Of Gravity

Индикатор "The Fisher Stochastic Center Of Gravity Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures" стр. 95

WPR Reversal Arrow WPR Reversal Arrow

Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) с дополнительными стрелками в местах предполагаемых разворотов

Smoothing Average Delta Trade mode Smoothing Average Delta Trade mode

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора

MA High Low Channel MA High Low Channel

Канал по индикатору iMA (Moving Average, MA) и OHLC баров