Торговая стратегия

Торговля по индикатору WPR Reversal Arrow - проверка сигнальных буферов 'Upward reversal' и 'Downward reversal'. Дополнительный фильтр - индикатор Moving Average.

В рынке всегда одна позиция, нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. Закрытие позиции противоположным сигналом. Поиск сигнала только в момент рождения нового бара.

Торговые сигналы:

Сигнал на открытие BUY: в индикаторном буфере 'Upward reversal' появился значок и цена High находится под индикатором Moving Average, для SELL условия зекральные.

Рис. 1. WPR Reversal Arrow and Filter

Пример сигнала на открытие позиции BUY:

Рис. 2. WPR Reversal Arrow and Filter. Сигнал на открытие BUY

Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)

Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный.

WPR Reversal Arrow и MA:

Параметры пользовательского индикатора и индикатора Moving average.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.