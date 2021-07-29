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WPR Reversal Arrow and Filter - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Торговля по индикатору WPR Reversal Arrow - проверка сигнальных буферов 'Upward reversal' и 'Downward reversal'. Дополнительный фильтр - индикатор Moving Average.
В рынке всегда одна позиция, нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. Закрытие позиции противоположным сигналом. Поиск сигнала только в момент рождения нового бара.
Торговые сигналы:
Сигнал на открытие BUY: в индикаторном буфере 'Upward reversal' появился значок и цена High находится под индикатором Moving Average, для SELL условия зекральные.
Рис. 1. WPR Reversal Arrow and Filter
Пример сигнала на открытие позиции BUY:
Рис. 2. WPR Reversal Arrow and Filter. Сигнал на открытие BUY
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
- Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора
Position size management (lot calculation)
Стартовый лот может быть только постоянный.
WPR Reversal Arrow и MA:
Параметры пользовательского индикатора и индикатора Moving average.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Индикатор "The Fisher Stochastic Center Of Gravity Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures" стр. 95WPR Reversal Arrow
Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) с дополнительными стрелками в местах предполагаемых разворотов
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатораMA High Low Channel
Канал по индикатору iMA (Moving Average, MA) и OHLC баров