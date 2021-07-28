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Индикаторы

The Fisher Stochastic Center Of Gravity - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
1951
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Покупайте, когда линия индикатора окрашена зеленым и продавайте, когда красным.

Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!


WPR Reversal Arrow WPR Reversal Arrow

Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) с дополнительными стрелками в местах предполагаемых разворотов

Pending Stop Channel Pending Stop Channel

Индикатор показывает уровни для отложенных 'Buy stop' и 'Sell stop' ордеров

WPR Reversal Arrow and Filter WPR Reversal Arrow and Filter

Стратегия по пользовательскому индикатору 'WPR Reversal Arrow'

Smoothing Average Delta Trade mode Smoothing Average Delta Trade mode

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора