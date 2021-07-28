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The Fisher Stochastic Center Of Gravity - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
- Просмотров:
- 1951
- Рейтинг:
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- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Покупайте, когда линия индикатора окрашена зеленым и продавайте, когда красным.
Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!
WPR Reversal Arrow
Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) с дополнительными стрелками в местах предполагаемых разворотовPending Stop Channel
Индикатор показывает уровни для отложенных 'Buy stop' и 'Sell stop' ордеров
WPR Reversal Arrow and Filter
Стратегия по пользовательскому индикатору 'WPR Reversal Arrow'Smoothing Average Delta Trade mode
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора