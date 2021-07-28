Покупайте, когда линия индикатора окрашена зеленым и продавайте, когда красным.



Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!