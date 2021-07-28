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Индикаторы

WPR Reversal Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2431
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Из справки:

У индикатора Williams Percent Range есть любопытная способность загадочным образом предвосхищать ценовые развороты. Он почти всегда образует пик и поворачивает вниз за определенный промежуток времени до того, как цена достигает пика и поворачивает вниз. Точно так же Williams Percent Range обычно образует впадину и заблаговременно поворачивает вверх.

Поэтому, для проверки такой любопытной способности, индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) был дополнен двумя графическими построениями - 'Upward reversal' и 'Downward reversal'.

    WPR Reversal Arrow

    Рис. 1. WPR Reversal Arrow

      Pending Stop Channel Pending Stop Channel

      Индикатор показывает уровни для отложенных 'Buy stop' и 'Sell stop' ордеров

      Two MA Other TimeFrame Filling Correct Two MA Other TimeFrame Filling Correct

      Корректная отрисовка двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма и заливка пространства между этими индикаторами

      The Fisher Stochastic Center Of Gravity The Fisher Stochastic Center Of Gravity

      Индикатор "The Fisher Stochastic Center Of Gravity Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures" стр. 95

      WPR Reversal Arrow and Filter WPR Reversal Arrow and Filter

      Стратегия по пользовательскому индикатору 'WPR Reversal Arrow'