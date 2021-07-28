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WPR Reversal Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Из справки:
У индикатора Williams Percent Range есть любопытная способность загадочным образом предвосхищать ценовые развороты. Он почти всегда образует пик и поворачивает вниз за определенный промежуток времени до того, как цена достигает пика и поворачивает вниз. Точно так же Williams Percent Range обычно образует впадину и заблаговременно поворачивает вверх.
Поэтому, для проверки такой любопытной способности, индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) был дополнен двумя графическими построениями - 'Upward reversal' и 'Downward reversal'.
Рис. 1. WPR Reversal Arrow
Индикатор показывает уровни для отложенных 'Buy stop' и 'Sell stop' ордеровTwo MA Other TimeFrame Filling Correct
Корректная отрисовка двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма и заливка пространства между этими индикаторами
Индикатор "The Fisher Stochastic Center Of Gravity Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures" стр. 95WPR Reversal Arrow and Filter
Стратегия по пользовательскому индикатору 'WPR Reversal Arrow'