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Two MA Other TimeFrame Filling Correct - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Развитие версии MA Other TimeFrame Correct - теперь на графике два индикатора и заливка области между этими индикаторами
Индикатор с заливкой выглядит так:
Рис. 1. Two MA Other TimeFrame Filling Correct
Пояснение корректной отрисовки (описание взято с MA Other TimeFrame Correct)
В главном окне отображаются два индикатора iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма. При этом данные с бара #0 на чужом таймфрейме перерисовывают ровно те бары, которые содержаться в нем
Рис. 2. MA Other TimeFrame Correct
Торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с фильтром минимального значения индикатора. Развитие первой версии - добавлен максимальный функционалSmoothing Average Delta
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора
Индикатор показывает уровни для отложенных 'Buy stop' и 'Sell stop' ордеровWPR Reversal Arrow
Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) с дополнительными стрелками в местах предполагаемых разворотов