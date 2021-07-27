Принцип работы

Развитие версии MA Other TimeFrame Correct - теперь на графике два индикатора и заливка области между этими индикаторами

Индикатор с заливкой выглядит так:

Рис. 1. Two MA Other TimeFrame Filling Correct

Пояснение корректной отрисовки (описание взято с MA Other TimeFrame Correct)

В главном окне отображаются два индикатора iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма. При этом данные с бара #0 на чужом таймфрейме перерисовывают ровно те бары, которые содержаться в нем





Рис. 2. MA Other TimeFrame Correct



