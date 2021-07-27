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Индикаторы

Two MA Other TimeFrame Filling Correct - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2068
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Принцип работы

    Развитие версии MA Other TimeFrame Correct - теперь на графике два индикатора и заливка области между этими индикаторами

    Индикатор с заливкой выглядит так:

    Two MA Other TimeFrame Filling Correct

    Рис. 1. Two MA Other TimeFrame Filling Correct

    Пояснение корректной отрисовки (описание взято с MA Other TimeFrame Correct)   

    В главном окне отображаются два индикатора iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма. При этом данные с бара #0 на чужом таймфрейме перерисовывают ровно те бары, которые содержаться в нем

    MA Other TimeFrame Correct

    Рис. 2. MA Other TimeFrame Correct


    MACD minimum level Full MACD minimum level Full

    Торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с фильтром минимального значения индикатора. Развитие первой версии - добавлен максимальный функционал

    Smoothing Average Delta Smoothing Average Delta

    Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора

    Pending Stop Channel Pending Stop Channel

    Индикатор показывает уровни для отложенных 'Buy stop' и 'Sell stop' ордеров

    WPR Reversal Arrow WPR Reversal Arrow

    Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) с дополнительными стрелками в местах предполагаемых разворотов