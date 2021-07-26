Торговая стратегия

Стратегия на пересечении индикатора iMA (Moving Average, MA) текущей ценой. При этом цена должна удалиться от MA на расстояние 'MA delta'. По сути проверяется даже не пересечение, а проверяется именно условие: "цена достаточно удалилась от МА"?). Для закрытия может использоваться определение обратного удаления цены на расстояние 'MA delta' * 'MA delta coefficient'. Индикатор создаётся на таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм можно оптимизировать.

Также советник может быть закрыт по Stop Loss (трейлинга нет) или по Take Profit.

Торговые сигналы:

Проверяются на баре #0 и на каждом тике. Если в рынке нет позиций открытых советником - то ищется сигнал на открытие позиции, если в рынке есть позиция - ищется сигнал на закрытие.

Сигналы на открытие

BUY: цена Ask > MA + 'MA delta' SELL: цена Bid < MA - 'MA delta'

Сигналы на закрытие

BUY: цена Ask < MA - 'MA delta' * 'MA delta coefficient' SELL: цена Bid > MA + 'MA delta'









Рис. 1. Smoothing Average Delta. Открытие позиции SELL





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)

Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

MA:

Параметры индикатора MA

Additional features:

За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.