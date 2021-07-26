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Smoothing Average Delta - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1504
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Стратегия на пересечении индикатора iMA (Moving Average, MA) текущей ценой. При этом цена должна удалиться от MA на расстояние 'MA delta'. По сути проверяется даже не пересечение, а проверяется именно условие: "цена достаточно удалилась от МА"?). Для закрытия может использоваться определение обратного удаления цены на расстояние 'MA delta' * 'MA delta coefficient'. Индикатор создаётся на таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм можно оптимизировать.

Также советник может быть закрыт по Stop Loss (трейлинга нет) или по Take Profit.

Торговые сигналы:

Проверяются на баре #0 и на каждом тике. Если в рынке нет позиций открытых советником - то ищется сигнал на открытие позиции, если в рынке есть позиция - ищется сигнал на закрытие.

Сигналы на открытие

BUY: цена Ask > MA + 'MA delta

SELL: цена Bid < MA - 'MA delta

Сигналы на закрытие

BUY: цена Ask < MA - 'MA delta' * 'MA delta coefficient'

SELL: цена Bid > MA + 'MA delta


    Smoothing Average Delta

    Рис. 1. Smoothing Average Delta. Открытие позиции SELL


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
    • Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    MA:

    Параметры индикатора MA

    Additional features:

    За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

    Intersection iMA and Trailing Intersection iMA and Trailing

    Сигнал на пересечении индикатора iMA ценой Close бара #0. Трейлинг позиции

    Force Arrow Chart Force Arrow Chart

    Сигнальный индикатор iForce (Force Index, FRC)

    MACD minimum level Full MACD minimum level Full

    Торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с фильтром минимального значения индикатора. Развитие первой версии - добавлен максимальный функционал

    Two MA Other TimeFrame Filling Correct Two MA Other TimeFrame Filling Correct

    Корректная отрисовка двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма и заливка пространства между этими индикаторами