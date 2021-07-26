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Smoothing Average Delta - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Стратегия на пересечении индикатора iMA (Moving Average, MA) текущей ценой. При этом цена должна удалиться от MA на расстояние 'MA delta'. По сути проверяется даже не пересечение, а проверяется именно условие: "цена достаточно удалилась от МА"?). Для закрытия может использоваться определение обратного удаления цены на расстояние 'MA delta' * 'MA delta coefficient'. Индикатор создаётся на таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм можно оптимизировать.
Также советник может быть закрыт по Stop Loss (трейлинга нет) или по Take Profit.
Торговые сигналы:
Проверяются на баре #0 и на каждом тике. Если в рынке нет позиций открытых советником - то ищется сигнал на открытие позиции, если в рынке есть позиция - ищется сигнал на закрытие.
Сигналы на открытие
BUY: цена Ask > MA + 'MA delta'
SELL: цена Bid < MA - 'MA delta'
Сигналы на закрытие
BUY: цена Ask < MA - 'MA delta' * 'MA delta coefficient'
SELL: цена Bid > MA + 'MA delta'
Рис. 1. Smoothing Average Delta. Открытие позиции SELL
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
- Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
MA:
Параметры индикатора MA
Additional features:
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Сигнал на пересечении индикатора iMA ценой Close бара #0. Трейлинг позицииForce Arrow Chart
Сигнальный индикатор iForce (Force Index, FRC)
Торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с фильтром минимального значения индикатора. Развитие первой версии - добавлен максимальный функционалTwo MA Other TimeFrame Filling Correct
Корректная отрисовка двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма и заливка пространства между этими индикаторами